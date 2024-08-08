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Шкіра обличчя стає червоною та сухою: дерматолог розповіла про серйозне захворювання

Чому виникає розацеа та як лікувати (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Припливи тепла до обличчя та стійке почервоніння шкіри це може бути симптомами хронічного захворювання шкіри, яке відоме під терміном розацеа. Є певні фактори, які провокують таке захворювання.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт медичної спільноти "Бережи себе".

В кого може виникати

Дерматолог Світлана Кочергіна розповіла, що найчастіше розацеа проявляється в жінок у віці 30 років і старше. Проте може дати про себе знати й раніше.

Точна причина розвитку цієї хвороби шкіри досі незрозуміла. Проте є дані, що почервоніння обличчя, ймовірно, є початком запального процесу. Запалення може розвиватись унаслідок поєднання порушень судинно-нервової регуляції та роботи імунної системи.

Причини виникнення

Наразі відомо про деякі передумови та фактори, які можуть спричиняти розвиток розацеа.

Серед них:

  • генетична схильність шкіри
  • зовнішні чинники, які сприяють запальним процесам, як-от сонячне випромінювання, перепади температур, куріння, алкоголь та стрес

Загострення розацеа пов’язують з такими тригерами:

  • ультрафіолетове випромінювання
  • дуже висока/низька температура та перепади
  • вітер
  • гарячі страви та напої
  • гостра їжа
  • алкоголь та куріння
  • стрес
  • фізичні навантаження;
  • деякі косметичні засоби
  • деякі препарати: судинорозширювальні засоби, блокатори кальцієвих каналів, нітрати, нікотинова кислота, медикаменти, що містять вітаміни групи B

Основні симптоми

Пацієнти з розацеа часто скаржаться на:

  • постійне почервоніння обличчя (особливо в центральній частині)
  • розширення капілярів (маленькі судини на обличчі стають видимими) 
  • відчуття припливів тепла до обличчя
  • відчуття печіння, поколювання, пощипування на шкірі
  • сухість і лущення, стягнутість шкіри
  • наявність запальних елементів
  • ущільнення шкіри (часто в області носа)

Лікування

Лікування від розацеа є та залежить від типу та тяжкості проявів. Найчастіше йдеться про місцеву допомогу з використанням лікувальних кремів і гелів та зміну способу життя, аби уникати тригерів і загострення розацеа, відповідно.

Проте існує й системний підхід (для більш тяжких форм), який передбачає антибіотикотерапію, приймання ізотретиноїну, лазерне та хірургічне лікування (для ринофіми).

Серед загальних рекомендацій, які можуть стати помічними:

  • уникайте перепадів температур
  • уникайте відвідувань бані, сауни тощо. Не протирайте обличчя кубиками льоду
  • обмежте споживання гострих та/або гарячих страв, напоїв, алкоголю (особливо - червоне вино)
  • обмежте або виключіть зовсім куріння
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