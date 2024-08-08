Шкіра обличчя стає червоною та сухою: дерматолог розповіла про серйозне захворювання

Припливи тепла до обличчя та стійке почервоніння шкіри це може бути симптомами хронічного захворювання шкіри, яке відоме під терміном розацеа. Є певні фактори, які провокують таке захворювання.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт медичної спільноти "Бережи себе".
Дерматолог Світлана Кочергіна розповіла, що найчастіше розацеа проявляється в жінок у віці 30 років і старше. Проте може дати про себе знати й раніше.
Точна причина розвитку цієї хвороби шкіри досі незрозуміла. Проте є дані, що почервоніння обличчя, ймовірно, є початком запального процесу. Запалення може розвиватись унаслідок поєднання порушень судинно-нервової регуляції та роботи імунної системи.
Наразі відомо про деякі передумови та фактори, які можуть спричиняти розвиток розацеа.
Серед них:
Загострення розацеа пов’язують з такими тригерами:
Пацієнти з розацеа часто скаржаться на:
Лікування від розацеа є та залежить від типу та тяжкості проявів. Найчастіше йдеться про місцеву допомогу з використанням лікувальних кремів і гелів та зміну способу життя, аби уникати тригерів і загострення розацеа, відповідно.
Проте існує й системний підхід (для більш тяжких форм), який передбачає антибіотикотерапію, приймання ізотретиноїну, лазерне та хірургічне лікування (для ринофіми).
Серед загальних рекомендацій, які можуть стати помічними:
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