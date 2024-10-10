Не шкідлива, а лікувальна. Дієтолог розвінчала міф про популярну в українців першу страву

Чому курячий бульйон корисний?

При багатьох вірусних інфекціях часто страждає легенева тканина. Дефіцит якісного білка не лише порушує функцію імунної системи, а й погіршує роботу легенів, підвищуючи схильність до інфекцій.

Для адекватної реакції імунної системи на вірусне вторгнення необхідно забезпечити її достатньою кількістю білка, оскільки захист організму потребує значних енергетичних витрат.

Активація імунної системи у разі інфекції супроводжується 7-15-кратним збільшенням потоку амінокислот та інших речовин з крові через мембрани клітин.

Антигени (чужорідні білки), що потрапляють в організм, активують лімфоцити (імунні клітини), що вимагає постійного надходження енергії та поживних речовин, порівняно з відсутністю інфекції.

Щоб імунна відповідь була адекватною, раціон повинен бути багатим на амінокислоти, особливо незамінні. Однією з ключових амінокислот є глутамін.

Глутамін підвищує бактерицидні властивості нейтрофілів (різновид лейкоцитів), які беруть участь у захисних реакціях організму при інфекціях, зокрема вірусних.

Велику кількість глутаміну містить бульйон. Амінокислота швидко засвоюється, забезпечуючи імунні клітини миттєвою підтримкою.

У організмі з глутаміну утворюється глутамінова кислота, корисна для мозку: вона захищає клітини від накопичення токсичного азоту під час розумових перенапружень і стресів, підтримуючи молодість мозку.

З глутамінової кислоти утворюється нейромедіатор ҐАМК (ґама-аміномасляна кислота), дефіцит якої може призвести до безсоння та тривожності. Засвоюваність бульйону майже 100%, і він не потребує витрат енергії, на відміну від м'яса, яке потрібно обробляти та переварювати.

Бульйон особливо цінний в раціоні дітей, підлітків, людей похилого віку та тих, хто має хронічні захворювання.

Який бульйон правильно приготований?

Правильно приготований бульйон містить невелику кількість м'яса (курятина, індичка або будь-яке інше, бажано домашнє), нарізаного на шматочки, залитого холодною водою та вареного до м'якості. На 2 літри води потрібно м'ясо розміром з яблуко. Можна використовувати м'ясо з кістками, а якщо це курка - то з шкірою, підійдуть усі частини тушки.

Також бульйон повинен бути прозорим з невеликою кількістю жиру на поверхні. Якщо бульйон надто жирний, його потрібно остудити та зняти жир з поверхні.

Далі до бульйону додають різні овочі (моркву, корінь петрушки, селери тощо) і варять до м'якості. Якщо м'ясо магазинне, першу воду потрібно злити.

Як вживати бульйон?

Бульйон можна вживати як дієтичний напій, подавати в чашці з зеленню, додавати в крупи, наприклад, перлову, або готувати суп-пюре з овочами. Дуже корисно поєднати бульйон з броколі, додавши її до киплячої води або бульйону лише на 1 хвилину. Важливо, щоб бульйон був нежирним і неміцним, тоді він матиме лікувально-профілактичну дію.