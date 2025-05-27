Шість симптомів, які жінки ігнорують, можуть свідчити про серйозну хворобу

Що відомо про ендометріоз

Незважаючи на те, що ендометріоз є одним із найпоширеніших гінекологічних захворювань, що вражає кожну десяту жінку, його часто плутають з іншими хворобами або відхиляють як "нормальний менструальний біль".

"Ендометріоз може розвиватися протягом декількох років, тому раннє розпізнавання є вкрай важливим. Затримки в діагностиці можуть призвести до більш інвазивних методів лікування, довших періодів відновлення та гірших результатів", - розповіла лікар Кейт МакК'ю.

Шість симптомів можуть вказувати на те, що ви страждаєте на ендометріоз. Експерти стверджують, що ендометріоз часто пропускають, оскільки його симптоми імітують інші стани.

6 симптомів ендометріозу

Але якщо ви відчуваєте будь-який із цих симптомів, вам слід звернутися до лікаря - і продовжувати вимагати відповідей:

Сильний менструальний біль, який впливає на ваше повсякденне життя

Хронічний тазовий біль, навіть поза періодом менструації

Біль під час або після сексу

Біль під час відвідування туалету, особливо під час менструації

Рясні або нерегулярні кровотечі

Втома

"Раннє виявлення стану може допомогти керувати симптомами та покращити якість життя", - сказала Кейт.

Ендометріоз регулярно плутають з іншими станами, такими як: