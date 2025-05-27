Шість симптомів, які жінки ігнорують, можуть свідчити про серйозну хворобу
Чимало жінок можуть несвідомо жити з ендометріозом - болісним і часто неправильно діагностованим станом, на правильну діагностику якого може знадобитися до дев'яти років.
Які симптоми цього захворювання, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Surrey Live.
Що відомо про ендометріоз
Незважаючи на те, що ендометріоз є одним із найпоширеніших гінекологічних захворювань, що вражає кожну десяту жінку, його часто плутають з іншими хворобами або відхиляють як "нормальний менструальний біль".
"Ендометріоз може розвиватися протягом декількох років, тому раннє розпізнавання є вкрай важливим. Затримки в діагностиці можуть призвести до більш інвазивних методів лікування, довших періодів відновлення та гірших результатів", - розповіла лікар Кейт МакК'ю.
Шість симптомів можуть вказувати на те, що ви страждаєте на ендометріоз. Експерти стверджують, що ендометріоз часто пропускають, оскільки його симптоми імітують інші стани.
6 симптомів ендометріозу
Але якщо ви відчуваєте будь-який із цих симптомів, вам слід звернутися до лікаря - і продовжувати вимагати відповідей:
- Сильний менструальний біль, який впливає на ваше повсякденне життя
- Хронічний тазовий біль, навіть поза періодом менструації
- Біль під час або після сексу
- Біль під час відвідування туалету, особливо під час менструації
- Рясні або нерегулярні кровотечі
- Втома
"Раннє виявлення стану може допомогти керувати симптомами та покращити якість життя", - сказала Кейт.
Ендометріоз регулярно плутають з іншими станами, такими як:
- Запальні захворювання органів малого тазу
- Синдром подразненого кишківника (СПК) або кишкові розлади
- Кісти яєчників
- Навіть деякі види раку
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