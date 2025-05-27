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Шість симптомів, які жінки ігнорують, можуть свідчити про серйозну хворобу

Вівторок 27 травня 2025 13:15
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Шість симптомів, які жінки ігнорують, можуть свідчити про серйозну хворобу Фото: Шість симптомів ендометріозу (freepik)
Автор: Людмила Жукова

Чимало жінок можуть несвідомо жити з ендометріозом - болісним і часто неправильно діагностованим станом, на правильну діагностику якого може знадобитися до дев'яти років.

Які симптоми цього захворювання, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Surrey Live.

Що відомо про ендометріоз

Незважаючи на те, що ендометріоз є одним із найпоширеніших гінекологічних захворювань, що вражає кожну десяту жінку, його часто плутають з іншими хворобами або відхиляють як "нормальний менструальний біль".

"Ендометріоз може розвиватися протягом декількох років, тому раннє розпізнавання є вкрай важливим. Затримки в діагностиці можуть призвести до більш інвазивних методів лікування, довших періодів відновлення та гірших результатів", - розповіла лікар Кейт МакК'ю.

Шість симптомів можуть вказувати на те, що ви страждаєте на ендометріоз. Експерти стверджують, що ендометріоз часто пропускають, оскільки його симптоми імітують інші стани.

6 симптомів ендометріозу

Але якщо ви відчуваєте будь-який із цих симптомів, вам слід звернутися до лікаря - і продовжувати вимагати відповідей:

  • Сильний менструальний біль, який впливає на ваше повсякденне життя
  • Хронічний тазовий біль, навіть поза періодом менструації
  • Біль під час або після сексу
  • Біль під час відвідування туалету, особливо під час менструації
  • Рясні або нерегулярні кровотечі
  • Втома

"Раннє виявлення стану може допомогти керувати симптомами та покращити якість життя", - сказала Кейт.

Ендометріоз регулярно плутають з іншими станами, такими як:

  • Запальні захворювання органів малого тазу
  • Синдром подразненого кишківника (СПК) або кишкові розлади
  • Кісти яєчників
  • Навіть деякі види раку

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Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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