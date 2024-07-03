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ШІ попросили написати гумористичний текст для коміків. Результат шокував дослідників

Дослідники з'ясували, чи може ШІ написати гарний комедійний текст (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Дослідники Google DeepMind вивчили досвід професійних стендаперів, які використовують штучний інтелект для написання своїх жартів. І з'ясувалося, що у ШІ з почуттям гумору не дуже, бо його жарти - "м'які, шаблонні та нудні".

Як проводили дослідження та що вдалося з'ясувати про почуття гумору в штучного інтелекту, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на MIT Technology Review.

Для свого дослідження група на чолі з Пьотром Міровські, який сам деколи виступає коміком-імпровізатором, використовували комбінацію опитувань і фокус-груп, щоб визначити, наскільки ШІ є корисним для різних завдань.

З'ясувалося, що популярні моделі ШІ від OpenAl та Google добре справляються з простими завданнями. Наприклад, структурування монологу або створення чорнового начерку. Однак створити матеріал, який був би оригінальним та смішним - йому важко.

Дослідники запропонували професійним комікам, які вже використовували ШІ для своєї роботи, використовувати великі мовні моделі (LLM) такі як ChatGPT або Google Gemini для створення матеріалу, який їм було б зручно представити в комедійному контексті. Наприклад, вони могли б використовувати цей матеріал для створення нових жартів або для перероблювання вже наявного контенту.

Результати вразили дослідників і були неоднозначними. Коміки зізналися, що їм подобається використовувати ШІ для написання жартів, однак цей матеріал захвату не викликає.

Дехто з учасників зауважив, що ШІ може бути корисним для роботи, бо швидко створює записи. Один з коміків назвав такий текст "блювотною чернеткою, яку доведеться переробляти та вдосконалювати". Багато хто з учасників дослідження відзначив здатність ШІ створювати структуру комедійного скетчу з можливістю доповнювати його деталями.

Більшість комедійного матеріалу, створеного ШІ, учасники дослідження описували як м'який, шаблонний та нудний. І якість гумору залишала бажати кращого. Також була думка, що кількість зусиль просто не варта отриманого результату.

"Скільки я б не підказував, це дуже обмежено, лінійний підхід до комедії", - сказав один комік.

А от нездатність ШІ генерувати якісний гумор насправді не дивує. Бо OpenAl та Google використовують ті самі фільтри безпеки, що запобігти жорстким або расистським реакціям чатботів. Образливі, сексуальні жарти, чорний гумор - це також під забороною. І ШІ покладається на безпечні джерела - величезна кількість документів, книг, дописів у блогах та інших типах інтернет-даних, на яких вони навчались працювати.

"У комедії чи будь-якому іншому хорошому творі використовуються довгі арки, щоб повернутися до теми або здивувати аудиторію. Великі мовні моделі мають проблеми з цим, тому що вони побудовані так, щоби передбачати одне слово за раз. У своїх дослідженнях я часто намагався спонукати ШІ бути смішним, несподіваним, цікавим чи креативним, але це просто не працює", - пояснив дослідник комп'ютерних наук з Колумбійського університету Тухін Чакрабарті.

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