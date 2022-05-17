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"Шестерка" Шарий и "дама" Соловьев: смотрите, как выглядит новая колода карт для игры в дурака

В Украине вышли игральные карты с Соловьевым и Шарием (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Украине появились игральные карты с одиозными личностями - российскими пропагандистами. Теперь в дурака можно сыграть картами, на которых красуются Маргарита Симоньян, Мария Захарова, Анатолий Шарий, Владимир Соловьев, Ольга Скабеева, Сергей Шойгу, Александр Лукашенко и другие любители "русского мира".

Авторы такой идеи - InformNapalm.

Как выглядят карты

Интересно, что купить такие карты пока нельзя, на обороте колоды указано, что они только для ВСУ, НГУ, СБУ и ДПСУ.

На каждой карте указана должность человека, а также его фото.

Кстати, в колоде есть такие предатели, как Илья Кива, Юрий Кот.

В Украине вышли игральные карты с российскими пропагандистами (фото: facebook.com/informnapalm24)

Кстати, блогер Антон Ходза отметил, что на самом деле колод две.

"На самом деле две – одна с российскими недовояками для ВСУ, полиции и СБУ, и одна с популярными рожами широких масс. Карты – это всегда топовая тема. Но Inform Napalm не только из-за этого молодцы, но и из-за того огромного пласта информационной работы, которую они без перерыва выполняют с 2014 года", - написал Ходза.

В комментариях пользователи отметили, что через пять лет такие карты могут стоить очень дорого.

  • Лет через 5 будет дорого стоить. Если с автографами - очень дорого.
  • Валет лукашенко - это супер.
  • Клас! Заздрю, сподіваюсь будуть у продажу!
  • Скабєєва і Сімоньян - дами, а Захарова сімка? Образливо їй дуже, мабуть. Вже стало цікаво, а хто тузи? Ну що шарій шістка, ясно й так.
  • Мене тішить, що є картка 9 з Навальним. Можливо, до багатьох дійшло, що всі русские є ворогами для нас.

Как мы ранее писали, украинцы обманывают россиян и забирают их деньги на нужды ВСУ.

Напомним, что путинские пропагандисты украли фото из украинского фотобанка и опозорились.

Также мы сообщали, что пропагандист Соловьев опозорился с Чернобаевкой, ища ее под Киевом.

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