Шесть дней боролись за жизнь: в Луцке от коронавируса умерла мать пятерых детей

В Луцке от коронавируса умерла мать пятерых детей (Коллаж РБК-Украина)

Накануне своей смерти женщина родила пятого малыша

В Луцке скончалась 39-летняя женщина, которая совсем недавно родила своего пятого ребенка. У нее был диагностирован COVID-19, и врачи боролись за ее жизнь шесть дней.

Трагедия произошла в больнице в Боголюбах. 39-летняя жительница села Топиля скончалась от осложнений после коронавируса. Накануне она родила девочку, которая стала пятым ребенком в семье. Детали рассказал глава Пидлозевской ОТГ Ровенской области Николай Костюкевич.

"Анна Лазаревна шла в роддом города Луцка, чтобы родить доченьку. Но инфекционная болезнь оказалась сильнее, дочь родилась благодаря кесареву сечению, здоровенькая и сейчас находится в роддоме. Врачи почти шесть дней боролись за жизнь, но к сожалению, в возрасте 39 лет Анна Лазаревна отошла от земли в лучший мир. Сиротами оказались три сыночка и две доченьки, самой маленькой на день похорон исполнилось всего 6 дней", - написал Костюкевич.

Коронавирусная инфекция была диагностирована у Анны уже после того, как она попала в роддом. Ее сразу перевели в Волынскую клиническую больницу. Она поступила с низкой сатурацией кислорода и имела слабо сопутствующую патологию. Два дня роженица находилась в реанимации.

"23 июня женщине произведено кесарево сечение в связи с акушерскими показаниями. Родился ребенок в тяжелом состоянии. В связи с ухудшением состояния роженицы и подтвержденным диагнозом COVID-19 (положительный ПЦР-тест) 24 июня ее перевели в областную больницу", - сообщили медики.

А 28 июня женщина скончалась. Новорожденная девочка сейчас находится в отделении детской реанимации Луцкого клинического роддома. По словам медиков, у девочки наблюдается положительная динамика и на данный момент тесты не показывают у нее наличия коронавируса.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинские врачи обратились к людям из-за коронавируса.

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Автор: Анна Шиканова