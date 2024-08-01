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Шерон Стоун налякала фанів синцем під оком: що сталося з актрисою (фото)

Четвер 01 серпня 2024 11:30
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Шерон Стоун налякала фанів синцем під оком: що сталося з актрисою (фото) Шерон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone)
Автор: Іванна Пашкевич

Знаменита актриса і зірка культового американського фільму "Основний інстинкт" Шерон Стоун налякала підписників фото з відпустки.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Деталі

Так, замість того, щоб демонструвати новий купальник або ділитися враженнями про пляжний відпочинок, акторка обрала показати синець під оком.

Пост Шерон опублікувала з Туреччини.

"Ця поїздка була важкою, але я жорсткіша", - заінтригувала Стоун підписом до фото.

Яким чином зірка опинилася в такій ситуації - вона не уточнила.

Шерон Стоун налякала фанів синцем під оком: що сталося з актрисою (фото)

Шерон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone)

Реакція фанів

Підписники масово висловили занепокоєння з приводу стану Шерон Стоун і побажали їй якнайшвидшого одужання.

  • Що сталося з вашим лівим оком?
  • Сподіваємося, що ви скоро одужаєте
  • Сподіваюсь, це лише ваші "акторські та малярські здібності"?!? Чи ви розсилаєте повідомлення (жінка/насильство)?
  • З вами все добре?

Нещодавно Шерон Стоун відтворила сексі-сцену з "Основного інстинкту".

Також вона здивувала мережу "оголеним" фото.

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