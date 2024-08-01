Шерон Стоун налякала фанів синцем під оком: що сталося з актрисою (фото)

Знаменита актриса і зірка культового американського фільму "Основний інстинкт" Шерон Стоун налякала підписників фото з відпустки.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

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Так, замість того, щоб демонструвати новий купальник або ділитися враженнями про пляжний відпочинок, акторка обрала показати синець під оком.

Пост Шерон опублікувала з Туреччини.

"Ця поїздка була важкою, але я жорсткіша", - заінтригувала Стоун підписом до фото.

Яким чином зірка опинилася в такій ситуації - вона не уточнила.

Шерон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone)

Реакція фанів

Підписники масово висловили занепокоєння з приводу стану Шерон Стоун і побажали їй якнайшвидшого одужання.