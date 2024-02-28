Шеннен Доерті відверто розповіла, як рак вплинув на її інтимне життя

Як вплинула хвороба на інтимне життя акторки

Так, знаменитість зізналася, що погане самопочуття вбиває лібідо.

"Коли ви почуваєтеся не найкращим чином, це вбиває ваше лібідо. Але коли ліки позбавляють вас лібідо або роблять речі не такими бажаними, секс стає не таким приємним",- зізналася Шеннен.

І для Доерті, в якої вперше діагностували рак грудей у 2015 році, це було те, що вона хотіла виправити у своєму шлюбі.

Шеннен Догерті (фото: instagram.com/theshando)

"Це не те життя, яке я хочу прожити. Я також не хочу, щоб так жив мій чоловік. Тому мені потрібно розібратися з цим",- сказала зірка.

Шеннен звернулася по допомогу до ліркарки Шеррі Росс, експерта в галузі альтернативних методів допомоги жінкам, які справляються зі змінами у своєму тілі.

Її методи виявилися трохи незвичними для актриси: вона порекомендувала використовувати секс-іграшки.

Однак Доерті зізналася, що ці іграшки виявилися їй непотрібними, сказавши: "Вони залишалися в моїй сумці дуже довго".

Також 52-річна артистка зазначила, що не тільки рак вплинув на її загальне сприйняття себе.

Шеннен Догерті (фото: instagram.com/theshando)

"З віком усе це позначається не тільки на зовнішності. Але це також впливає на те, як реагує і відповідає твоє тіло. А потім ти додаєш до цього ліки від раку, хіміотерапію або просто позбавляєш себе всього, і це забирає в тебе впевненість у собі. Це забирає твою особистість",- поділилася знаменитість.

Нагадаємо, акторка, в якої у 2019 році було діагностовано четверту стадію раку грудей після періоду ремісії, торік повідомила, що хвороба поширилася на мозок і кістки.

Однак, на щастя, нещодавно вона та її лікар поділилися радісною новиною про приголомшливі результати останнього етапу лікування.