"Щодня цілую твою подушечку": мама розповіла трагічну історію про 13-річного сина, якого вбили окупанти

"Ці виродки забрали в тебе життя..."

Наприкінці лютого 2022 року сім'я Марини прокинулася від вибухів у Києві. Задля кращої безпеки вони вирішили переїхати до будинку в Макарівському районі.

28 лютого сім'я Пічкурів ухвалила рішення евакуюватися, під час чого їхній автомобіль росіяни розстріляли з танка. 13-річному Ростиславу відірвало руку, пробило грудну клітину та легені. Один зі снарядів застряг у тілі дитини.

"Майже дві доби осколок снаряда був у тобі. Я дякую військовим, які витягли снаряд з тебе та дали нам можливість поховати тебе ціленьким. Ростінька, я ніколи не забуду останню ніч в підвалі. Твій подих.... Господи Боже як це страшно і боляче", - пише мама Марина Пічкур.

13-річного Ростислава Пічкура вбили росіяни (фото: suspilne.media)

В інтерв'ю "Суспільному" жінка описувала найстрашніший момент свого життя.

"Як трохи стихло, я підійшла до свого авто, хотіла спробувати від'їхати. Почула вибух. А потім побачила, що Ростик лежить на землі. Підбігла. Хотіла повернути його за ручку, а вона залишилася в мене", - згадувала вона.

Розстріляна автівка родини Пічкурів (фото: suspilne.media)

У дописі Марина пише, що коли хлопчик народився, їхня сім'я була найщасливішою, тому що, за її словами, Ростик був найкращим сином.

"Коли ти народився, ми були найщасливіші. Ти був для нас всім. Ти був повітрям, яким ми дихали. Ти був сонечком, яке нам світило. Ростінька, рідний мій, щодня я заходжу у твою кімнату, дивлюсь на твоє ліжечко, цілую твою подушечку, вдихаю запах твоєї одежі, відкриваю віконечко. Я сідаю і розмовляю з тобою. Я не знаю, як жити без тебе", - ділиться горем Марина.

13-річний Ростислав Пічкур (фото: facebook.com)

Вона дуже пишалася своїм сином і його захопленнями.

"Він займався тхеквондо, у грудні 2021-го захистив червоний пояс. Вивчав німецьку мову, мріяв поїхати до Німеччини. Збирав машинки, мріяв про справжнє BMW. Любив картинг і їздити на рибалку, особливо на щуку. Я ним дуже пишалася", - згадує про загиблого сина мама.