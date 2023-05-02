Щоб голова не паморочилася: як швидко впоратися з цією неприємністю без ліків

Голова може крутитися з різних причин, а іноді - без особливої причини. Цей стан може завдати максимуму дискомфорту людині та тимчасово загальмувати її на одному місці.

Які способи допоможуть швидко впоратися із запамороченням, розповіла невролог та психотерапевт Ганна Чередниченко на своїй сторінці в Instagram.

Ліків не існує

Як зазначає фахівець, погана новина для тих, хто часто страждає на запаморочення, полягає в тому, що спеціальних ліків проти цього не існує.

"Не існує ліків, які б змусили працювати нормально систему балансу та рівноваги. Є таблетки для полегшення запаморочення та нудоти, але вони не прибирають проблему", - пояснила Чередниченко.

Але є й хороша новина – полегшити стан допоможуть вправи, які повертають мозку вміння тримати баланс та рівновагу. Їх можна робити всім, хто страждає на запаморочення, незалежно від причини.

Якщо під час вправ голова паморочиться також чи ще сильніше - це означає, що вони працюють і припиняти не потрібно.

Які вправи потрібно робити

Вправи від запаморочення потрібно робити двічі на день – протягом 6-12 тижнів. Бажано вести щоденник прогресу. Після кожної вправи можна відзначати:

0 - немає симптомів (якщо так відбувається часто, то ця вправа не потрібна)

1 - незначне запаморочення

2 – легке запаморочення. Робіть вправи щодня.

3 – сильне запаморочення. Робіть вправу повільніше.

Якщо сидячи в положенні ви робите вправу без запаморочення, починайте робити їх стоячи, а потім у русі.

Повороти головою в сторони з розплющеними очима. Робіть по 10 разів на кожну сторону, два походи.

Кивок головою вниз-вгору з відкритими очима. По 10 разів, два походи.

Повороти та кивок голови із заплющеними очима. 10 разів, два підходи.

Повороти із фіксацією погляду. Повторіть 10 разів, два підходи.

Кивок з фіксацією погляду. Повторіть 10 разів, два підходи.

Що ще можна зробити?

Додати спорт, танці, йогу, подорожі. Якщо голова паморочиться під час подорожей автобусом – почніть з коротких поїздок та поступово збільшуйте відстань.

"Це важка робота. Вправи - це довго, іноді нудно, але 100% ефективно. Вашому мозку потрібен час, щоб перекалібрувати систему балансу. Не чекайте на результат у перший день, і не опускайте руки", - додала Ганна Чередниченко.