Що зробити, щоб черешня не стала червивою: ефективні способи боротьби

Як захистити

Причина появи черв’яків у черешні - чорнобрюха муха, відома також під назвою фруктова дрозофіла, а точніше - її потомство.

Важливо пам'ятати, що винищенням комахи варто зайнятися ще з осені.

Наприкінці сезону перекопайте ґрунт у пристовбурному колі на глибину до 40 см.

Навесні, як тільки розпустяться бруньки, обробіть посадки з використанням хлорокису міді - на 10 л води знадобиться 40 г. Як варіант, використовуйте мідний купорос - у цьому випадку на той самий обсяг води потрібно 80 г препарату.

Отриманим складом слід обробити як крону, і землю навколо дерева.

Додамо, що вибираючи засіб, слід віддати перевагу універсальним препаратам для будь-яких комах, що літають.

Крім того, потрібно дотримуватись терміну обробки черешні від мухи. Останній раз обприскування робити не менш як за 14 днів до початку збору врожаю.

Як позбутися черв'яків у черешні

Позбутися черв'яків в черешні просто: достатньо замочити ягоди на деякий час в злегка підсоленій воді, а потім промити під проточною водою.

Для такого способу знадобиться 500 грамів черешні, води - 1 літр, солі - 1 ч. л., друшляк, миска.

Зокрема, черешню потрібно перебрати, видалити зіпсовані і пом'яті ягоди, листя і плодоніжки. Промити під проточною водою.

Далі розмішайте воду кімнатної температури і сіль до повного розчинення. Після цього опустіть черешню в підсолену воду. Вода має повністю покривати черешні. Залишіть на 30 хвилин, черв'яки самі виповзуть.

В кінці промийте черешню під проточною водою.