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Що заважає українцям бути довгожителями: дієтолог назвала головну причину

Фото: Від чого залежить наше довголіття (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Наше здоров'я дуже пов'язано з вагою тіла. Люди із зайвими кілограмами та ожирінням мають труднощі з диханням, а також частіше страждають від переломів, високого тиску крові, резистентності до інсуліну та психологічних проблем.

Що заважає українцям бути довгожителями, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Оксани Скиталінської у Facebook.

Що треба знати про ожиріння

Ожиріння - це фактор ризику для всіх ключових хвороб, які призводять до смерті. Не стільки індекс маси тіла (ІМТ), як окружність талії є показником накопичення жиру.

Вісцеральний жир, що утворюється навколо внутрішніх органів, накопичується при нездоровому харчуванні та при недостатній фізичній активності. Саме він є причиною запалення, яке б'є по всім системам організму. Тому люди, які знижують окружність талії на кілька сантиметрів, автоматично позбавляються багатьох захворювань.

Що ще заважає українцям бути довгожителями

Скиталінська наголосила, що утримання здорової ваги в наш час  - зовсім непроста задача. Річ у тому, що ми занадто мало рухаємося і занадто багато одержуємо калорій, причому таких, які порушують нормальні біохімічні процеси в організмі (фруктоза, інші цукри та підсолоджувачі; продукти-імітатори, які імітують смак натуральних продуктів, надмір насичених жирів, транс-жири).

Також експерт розповіла, що надлишкова маса тіла та ожиріння, куріння, відсутність фізичної активності скорочують середню тривалість життя людини на 10 років.

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Здорове харчуванняЗдоров'я