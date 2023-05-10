Що з'їсти після занять спортом, щоб скинути вагу та наростити м'язи: список продуктів

Яйця

Найвідоміше джерело білка та інших необхідних поживних речовин. Саме вони дають м'язам будівельний матеріал для відновлення та росту після тренування. Яйця можна їсти різними способами, тому це звично, смачно та ситно. До речі, завдяки останньому пункту вони допомагають контролювати ваш апетит протягом дня та не їсти зайвого.

Протеїновий коктейль

Ще одне доступне джерело великої кількості білка. Коктейлі містять білки та вуглеводи в одній упаковці. Таким чином вони закривають вашу потребу у збалансованому харчуванні, наповнюють тіло користю після занять спортом і надовго насичують.

Консервований тунець

Він є чудовим джерелом білка та незамінних омега-3 жирів. Вони в тандему сприяють відновленню працездатності м'язів. Взяти тунець із собою на роботу може бути незручно, тому з'їжте його вдома або додайте до улюбленої страви.

Після занять спортом важливо наситити організм якісним білком (фото: Freepik)

Суміш горіхів і сухофруктів

Зауважимо, що горіхи є досить калорійними, проте містять достатню кількість білка, клітковини та здорових жирів. Це допомагає м'язам відновлюватися та тримати вагу в тонусі або навіть зменшувати її. Щоб цей варіант справді був корисним, обирайте суміш, яка складається з горіхів і насіння. А також віддавайте перевагу сухофруктам без цукру.

Протеїновий батончик

Подібно до вживання протеїнового коктейлю, батончик містить усі необхідні для відновлення продукти в одній страві. Однак сьогодні виробники часто кладуть забагато цукру та інших підсолоджувачів, що "вбиває" всю користь. Тому шукайте батончик із принаймні 10 грамами білка, двома грамами клітковини та без цукру.

Кисломолочний сир

Це ще один продукт, який містить велику кількість білка. Саме його наш організм потребує після тренування найбільше. Ви можете доповнити молочний продукт фруктами, горіхами або ж подати його із солоними продуктами.