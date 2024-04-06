Що їсти, аби збагатити організм необхідними для серця Омега-3 кислотами: список від дієтолога

Чим корисні Омега-3 жирні кислоти

До групи Омега-3 жирних кислот належать альфа-ліноленова кислота (ALA) і докозагексаєнова кислота( DHA) та ейкозапентаєнова кислота (EPA).

"Альфа-ліноленову кислоту (ALA), основним джерелом є рослинні олії - лляна, рижикова, кедрова, конопляна, соєва, а також горіхи та насіння (волоські горіхи, насіння льону та чіа). Вона також є в жирах тваринного походження - курячому, молочному, риб’ячому", - пояснює дієтолог.

Докозагексаєнова кислота (DHA) і ейкозапентаєнова кислота (EPA) містяться тільки у морепродуктах: жирна морська риба, морепродукти, морські водорості.

"Ці кислоти ще називають незамінними жирними кислотами, так як вони не синтезуються в достатній кількості в організмі, але дуже важливі і корисні для здоров’я", - пояснює Фус.

Вони необхідні для:

підтримки нормальної роботи серцево-судинної системи

зменшення запалення

збереження імунітету

підтримки нервової системи, боротьби з депресією

нормального фізичного і розумового розвитку дитини

здоров’я шкіри, волосся, нігтів

Де найбільше міститься Омега-3

"Омега-3 самі по собі не можуть запобігти розвитку судинних проблем: інфарктів та інсультів. Але вони позитивно впливають на фактори ризику серцево-судинних захворювань: знижують рівень тригліцеридів і підвищують "хороший" холестерин ЛПВЩ, зменшують рівень артеріального тиску у гіпертоніків. Тому важливо забезпечити надходження цих речовин в належній кількості з їжею", - каже Фус.

Нижче наводимо перелік продуктів, які місять найбільше Омега-3.

Де найбільше міститься Омега-3 (фото: Instagram/Dietolog.Fus)