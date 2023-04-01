Що їсти, аби волосся було здоровим і красивим? Нутриціолог назвала 8 необхідних продуктів

Волосся тьмяніє і стає ламким, коли йому бракує певних вітамінів. Найкраще їх отримувати з їжі. Також варто переглянути свої косметичні засоби для догляду і за потреби змінити їх за порадою спеціаліста.

Про те, які продукти необхідні для здоров'я волосся, розповіла нутриціолог Ірина Астафічева на своїй сторінці в Instagram .

Які фактори впливають на здоров'я волосся

"Здорове та красиве волосся - це результат багатьох факторів. Генетика, рівень стресу, стан навколишнього середовища, харчування. Якщо ваше волосся стало тонким, сухим та надмірно випадає, перегляньте якість свого раціону, змініть засоби догляду або зверніться до лікаря", - радить експерт.

Астафічева пояснює, що екстремальні дієти зі швидкою втратою ваги також можуть негативно впливати на стан волосся, спричинюючи посилене випадіння впродовж 6-12 тижнів.

"Щоб покращити стан волосся, треба збагачувати раціон продуктами, які містять всі необхідні поживні речовини", - каже нутриціолог.

Експерт ділиться списком продуктів, які важливі для здоров'я волосся.

Які продукти потрібні для здоров'я волосся

Лосось (а ще скумбрія та сардини) містять омега-3 жирні кислоти, вітамін B12. Омега-3 підтримує здоров'я шкіри голови, а дефіцит може призвести до сухості шкіри та тьмяного волосся.

Темно-зелені овочі та зелень можуть допомогти проти випадіння волосся, оскільки містять вітамін D, залізо та фолієву кислоту. Це шпинат, капуста Кейл, мангольд.

Квасоля. Бобові забезпечують білок, залізо, цинк і біотин. Дефіцит біотину може призвести до ламкості волосся.

Горіхи. Кеш’ю, мигдаль і волоські горіхи, є джерелами білка, здорових жирів, біотину та цинку, які підтримують розвиток здорової тканини шкіри голови та можуть допомогти стимулювати ріст волосся та запобігати випаданню. Бразильські горіхи наповнені селеном, який може сприяти росту волосся.

Яйця. Забезпечують білком і основними поживними речовинами, які сприяють здоров’ю волосся, такими як холін, залізо та вітаміни A, D і B12. Лютеїн і зеаксантин, також відіграють ключову роль у підтримці здоров’я шкіри та волосся.

Гречана крупа та інші ц/з каші. Заміна білих рафінованих вуглеводів на 100% ц/з крупи може допомогти вам збільшити цинк, залізо та вітаміни групи В у вашому раціоні, щоб підтримувати здоров’я волосся.

Молочні продукти. Кальцій і казеїн є важливими мінералами для росту волосся. Найголовнішою перевагою йогурту, наприклад, є його пробіотики, які допомагають організму засвоювати поживні речовини для підтримки росту та регулярного циклу волосся.

Авокадо. На додаток до вмісту вітаміну Е, авокадо містить незамінні жирні кислоти, які можуть допомогти запобігати випадінню волосся