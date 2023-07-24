Що їсти, аби серце було здорове: 7 головних правил раціону від нутриціолога

Яким має бути раціон для здорового серця

"Про здоров'я серця не думають заздалегідь, у багатьох є родичі, мама, тато, дідусі, бабусі, в кого підвищений тиск. Неправильно складений раціон нерідко винен у тому, що ми відчуваємо нестачу енергії, занепад сил. Ось кілька рекомендацій, як за допомогою їжі впливати на здоров'я серця", - каже експерт.

Також Голобородько наголошує, що ці поради щодо раціону будуть корисними і для тих, хто хоче отримувати енергію з їжі, відчувати ситість, не набираючи вагу, регулюючи самопочуття та дбаючи про організм.

Шпаргалка для формування здорового раціону (фото: Міський Центр Громадського Здоров’я, Київ)

7 головних принципів раціону

DASH-дієта підвищує рівень овочів, фруктів, зелені та коренеплодів у щоденному раціоні. Також ця дієта обмежує споживання цукру, солодких газованих напоїв та десертів, а це дуже добре, адже ми цукру очевидно переїдаємо.

Треба робити акцент на споживанні цілозернових продуктів: у пріоритеті вироби з цілозернового борошна, а не з пшениці. Їсти пшоно, гречку, амарант.

"Зважайте на розмір порцій молочних продуктів, щоб не було перекосу. Я не зовсім підтримую ідею знежирених молочних продуктів, тому що жири є критично важливими для здоров'я", - каже нутриціолог.

Також важливо стежити, аби в раціоні були різні види білка, включаючи вегетаріанські джерела: сочевицю, квасолю темного кольору, горіхи, гарбузове насіння. Акцент треба робити більше на рибу та птицю, ніж на червоне м'ясо. Бажано повністю відмовитись від ковбас та сосисок.

Готуйте на олії, а не на тваринних жирах. Замініть рафіновану олію на оливкову холодного віджиму. Додавайте її в кожен прийом їжі.

Виключіть з раціону жирне м'ясо, а також пальмову, рапсову та інші перероблені рафіновані олії.