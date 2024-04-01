Що впливає на IQ дітей і як його підвищити: вчені шокували простим способом

Що впливає на розумовий розвиток дитини

IQ - коефіцієнт інтелекту - це кількісна оцінка рівня інтелекту людини відносно рівня інтелекту середньостатистичної людини такого ж віку.

Він визначається за допомогою спеціальних тестів, які розраховані на оцінку саме розумових здібностей, а не рівня знань.

В цілому на розвиток дитини впливають такі основні фактори:

спадкові (генетичні) задатки

виховання

соціальне середовище

цілеспрямоване навчання

Крім того, згідно з результатами дослідження, проведеного у бельгійському Університеті Хасселта, більш високий показник IQ мають ті діти, які виросли у більш екологічно чистих умовах.

Співпрацюючи у межах дослідження із понад 600 дітьми віком 10-15 років з різних соціально-економічних верств суспільства, науковці виявили, що існує пряма кореляція між IQ і навколишнім середовищем, в якому росте дитина.

Як можна підвищити рівень IQ у дітей

На думку вчених, когнітивний розвиток дитини залежить не тільки від виховання чи матеріального становища сім'ї. Всього лише тривідсоткове збільшення озелененості району може підвищити IQ дитини в середньому на 2,6 бала.

Дослідницька група встановила, що діти, які мешкають у більш зелених зонах:

мають більш низький рівень стресу

відчувають менше шумове "забруднення"

мають більше можливостей для ігор з однолітками

"Наші результати показують, що зелені простори в житлових районах можуть бути корисними для інтелектуального та поведінкового розвитку дітей, які живуть у місті. Ці висновки варто взяти до уваги містобудівникам і владі для створення оптимальних умов для дітей", - йдеться у доповіді вчених.

Прогнози науковців

У межах роботи вчені виявили, що середній коефіцієнт інтелекту учасників дослідження склав 105. При цьому 4% дітей, чий показник був нижче 80, виросли у районах з низьким рівнем озеленення.

Крім того, що "зелені квартали" краще позначалися на розумових здібностях, вчені також помітили, що кожні додаткові 3% площі парків і рослин зменшують поведінкові проблеми серед дітей.

Автори дослідження наголошують, що у 1950 році менше третини населення світу проживало у міських районах, тоді як зараз - більш ніж половина населення планети живе саме у містах.

Цей показник, згідно з прогнозами, може зрости до 68% до 2050 року. Тому напрочуд важливо уважніше ставитися до здоров'я дітей і дорослих, які проживають у мегаполісах.