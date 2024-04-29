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Що відомо про швейцарця Nemo, якого букмекери називають потенційним переможцем Євробачення 2024

Nemo (фото: instagram.com/nemothings)
Автор: Іванна Пашкевич

Вже зовсім скоро у Швеції прогриміть 68-й пісенний конкурс Євробачення. Лідером ставок залишається Швейцарія і її представник, співак Nemo із треком "The Code". У хлопця фантастичні перспективи на перемогу. Його шанси оцінюють у 24%.

Що потрібно знати єврофанам про потенційного переможця музичного конкурсу - розповідає РБК-Україна (проект Styler).

При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Вікіпедія, Instagram Nemo.

Біографія Nemo

Немо Меттлер, який виступає під псевдонімом Nemo, народився 3 серпня 1999 року в Більє, Швейцарія. Зараз йому 24 роки. За знаком зодіаку він Лев.

З самого дитинства хлопець захоплювався музикою і вже в молодому віці опанував гру на скрипці, фортепіано і барабанах.

Nemo (фото: instagram.com/nemothings)

Його талант швидко знайшов визнання. У 18 років він випустив платиновий сингл і два мініальбоми, за що отримав п’ять нагород на престижній премії Swiss Music Awards.

У 2020 році молодий музикант почав виходити за межі країни, випустивши кілька пісень англійською мовою і записавши альбом "Whatever Feels Right".

Меттлер вирізняється унікальним і виразним стилем: короткі кучері, прозорі окуляри та оригінальний одяг.

У 2023 році Немо оголосив про свою небінарну гендерну ідентичність і попросив звертатися до нього займенником "вони".

Nemo (фото: instagram.com/nemothings)

У лютому 2024-го його обрали представляти Швейцарію на конкурсі Євробачення з композицією "The Code".

Це відбулося в рамках внутрішнього відбору телекомпанії SRF за участю комісії з 240 міжнародних членів громадського журі та 30 міжнародних експертів.

На першому препаті конкурсу швейцарець дуже тепло зустрівся з представницями України alyona alyona & Jerry Heil.

Він обійняв зірок та висловив своє захоплення українськими артистками, зазначивши, що їхня пісня "дуже зворушила його серце".

Пісня Немо

Наразі творчість артиста сфокусована на питаннях гендерної ідентичності, психічного здоров'я та самопізнання.

Не випадково його композиція "The Code", з якою він виступить на Євробаченні, також зачіпає ці теми. У кліпі Немо шукає своє місце в цьому світі.

"Дозвольте розповісти вам казку про життя, про хороше і погане. Краще тримайся міцніше. Хто вирішує, що погано, а що добре? Усе в рівновазі, усе світиться. У мене стільки всього на думці, і я не спав всю ніч", - йдеться в тексті.

"The Code" являє собою емоційну композицію з характерними рисами репу і високими музичними нотами. Вона завоювала мільйони прослуховувань і наразі розглядається як претендент на перемогу.

 

 

Нещодавно стало відомо, хто оголосить бали від України в прямому ефірі Євробачення 2024.

Також розповідали, в чому особливість образів Jerry Heil та Alyona Alyona для виступу у Мадриді.

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