Що відомо про конфлікт галеристки з Пишною та до чого тут "Ощадбанк"

Від любові до ненависті

У пятницю на Facebook Наталі Заболотної зявилися фотографії галереї з натяком на друзів, які стали рейдерами, а вже наступного дня вона прямо звинуватила дружино голови НБУ Людмилу Пишну і "віджиманні" бізнесу. При цьому тижнем раніше Заболотна писала про спільний івент, а наприкінці року вітала Андрія Пишного із 50-річчям.

"Цю галерею я створила ще у 2016 році після того, як я перестала бути директором Мистецького Арсеналу. Після повномасштабного вторгнення я вирішила започаткувати новий формат - відкриту благодійну галерею, щоб приносити максимальну користь. У жовтні 2022 року я зустріла свою приятельку - ми обмінялися думками, я привітала її з призначенням чоловіка на посаду голови Національного банку України. Вона запитала, що я планую робити - я сказала, що якраз дивлюсь приміщення в оренду під новий формат моєї галереї. Вона каже: "О, цікаво", я кажу "Ну приєднуйся своїм фондом, будемо разом робити добрі справи", - розповідає Заболотна.

Пізніше, за її словами, вона не змогла потрапити до кабінету, оскільки охорона не видала їй ключі, прибрано банер галереї і знято лого.

"Тут ходить Людмила Пишна зі своєю охороною, внизу припаркований її Мерседес, в неї все добре - вона домовилася з керуючою компанією, що зі мною не будуть подовжувати договір, а мені повідомили, що договір оренди буде надалі з Людмилою Пишною. Я називаю речі своїми іменами: відібрати мій бізнес, мої напрацювання, мій соціально-відповідальний кейс, яким на цей час була галерея - це рейдерство", - заявила вона.

Слід зазначити, що у площині господарських відносин, якщо Людмила Пишна не планує надалі працювати чи робити якісь проєкти під брендом Art Ukraine Gallery, називати ці дії рейдерством навряд чи можливо. А от конфліктом партнерів - так. Тут головне питання, чи планує Пишна, яка в цьому проєкті брала участь як засновниця благодійного фонду "Відчуй" надалі розвивати галерею. Наразі з офіційної заяви Людмили Пишної це не зрозуміло.

"Ні я, ні будь-хто з моєї родини не маємо бізнесових проєктів чи юридично оформленої співпраці з Наталією Заболотною. Наразі виникла певна ситуація із продовженням договірних відносин між ТЦ "Домосфера" та ФОП Наталія Заболотна, до якої Наталія намагається мене залучити, ймовірно, сподіваючись на збільшення резонансу. Договірні відносини, які склалися між двома суб’єктами господарювання - ФОП Заболотна і ТЦ "Домосфера" - є виключно предметом їхніх юридичних домовленостей", - заявила Пишна.

Всі звинувачення з боку Наталії Заболотної щодо "рейдерства" артпростору та будь-якого її до цього залучення вона назвала безпідставними.

"Ще раз підкреслюю, що ні я, ні ГО "Відчуй" не маємо договірних відносин із ТЦ "Домосфера", окрім зазначеного вище Меморандуму, та не розглядаємо можливості укладення таких угод. Натомість ми й надалі маємо намір фокусувати увагу на благодійних проєктах у співпраці з українськими митцями на різних артплатформах, адже маємо багаторічний успішний досвід такої співпраці", - додала засновниця благодійного фонду "Відчуй".

Водночас із заяви "Домосфери" можна зробити висновок, що на цій площі залишиться напрацьована Заболотною експозиція, але вже під іншим брендом.

"ФОП Заболотна сплачувала 1 000 грн/міс за користування площею понад 1 700 м² з обладнанням та меблями. Договір завершився у грудні 2024 року, і згідно з домовленостями, співпраця не була продовжена. ТРЦ "Домосфера" ніколи не мав і не має юридичних відносин із юридичною особою під брендом Art Ukraine Gallery. Рішення не продовжувати співпрацю з Наталією Заболотною ухвалене у зв’язку з тим, що її підхід до використання простору перестав відповідати початковій концепції проєкту, яка передбачала виключно благодійний формат. З початку 2025 року ТЦ "Домосфера" продовжує підтримувати українських митців та дизайнерів. Жоден із художників, які брали участь у виставковій діяльності D.HUB, не заявив про намір залишити простір, тому ТЦ продовжує співпрацювати з митцями та укладати нові договори експозиції", - зазначено в заяві.

Чи укладено договір із Людмилою Пишною, в компанії не повідомили. Проте, Наталя Заболотна виклала відео, на якому Пишна була присутня під час демонтажу банерів.

Цікаві факти

Як відомо, спільний проєкт засновниці Art Ukraine Gallery, президентки "Фонду гуманітарного розвитку України" Наталії Заболотної та співзасновниці та ГО "Відчуй" Людмили Пишної розпочав свою роботу у "Домосфері" у травні 2023 року та спеціалізувався на проведенні "тихих аукціонів".

На аукціонах були присутні українські банкіри і бізнесмени. Наприклад, серед покупців були помічені власник "Універсал банку" Сергій Тігіпко з дружиною.

За словами колишнього народного депутата Борислава Берези, через участь у таких аукціонах банкіри могли налагоджувати стосунки або навіть здобути лояльність очільника НБУ Андрія Пишного. "Такі історії є і на Заході, тут ніхто нікого не дивує. Всі, з ким я спілкувався підтвердили - так, банкіри приходили, купували для того, щоб налагодити з ним стосунки, підтримували благодійні проєкти, бо всі знали, хто стоїть за фасадом", - додав він.

Стосовно ТРЦ "Домосфера", то відомо, що він заборгував багато грошей "Ощадбанку", який навіть виставляв цю будівлю на аукціон, але продати не зміг.

Так, згідно із відкритими даними, наприкінці вересня минулого року "Ощадбанк" перевиставив на аукціон ТЦ "Атмосфера", який належить тим же власникам, що і "Домосфера" - ТОВ "КОМПАНІЯ "НІТЕКО". 18 жовтня мав відбутися повторний аукціон з продажу об’єктів нерухомого майна та права грошової вимоги до ТОВ "Компанія "Нітеко".

Серед нерухомого майна компанії - ТРЦ "Атмосфера" та чотиризірковий готель Ramada Еncore у Києві. Проте, торги не відбулися. Згідно з повідомлення, причиною скасування аукціону було те, що жоден з трьох зареєстрованих учасників не сплатив гарантійного внеску у розмірі 50,9 млн грн, тому їхні заявки на участь були відхилені.

Згідно з інформацією Асоціації ритейлерів України, на початку 2000-х Офер Керзнер в партнерстві з російсько-ізраїльським бізнесменом Михайлом Чорним створив в Україні компанію First Ukrainian Development, яка зібрала гарну колекцію земельних ділянок і в 2007 році була продана екс-главі російської компанії Сибур Якову Голдовському і російському бізнесменові з литовським громадянством Дмитру Буряку.

До складу комплексу входять ТЦ "Домосфера", бізнес-готель Ramada Encore Kiev, бізнес-центр "Європа" класу В+, торгова галерея преміум-класу "Атмосфера" та багатофункціональна "Київ Арена".

Вперше "Ощадбанк" намагався продати право вимоги за кредитними договорами, де заставами були ТРЦ "Атмосфера" і готель Ramada Encore Kiev за 1,9 млрд грн ше у 2017 році, однак аукціон так і не відбувся. У січні 2018 року банк закінчив реструктуризацію боргів компаній Нітеко і Будівельні технології, які контролюються Буряком.