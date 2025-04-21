Що відбувається відразу після смерті Папи Римського: повна схема церемоній

Офіційне підтвердження смерті

Після смерті Папи, камерленго (керівник Апостольської палати) офіційно підтверджує факт смерті. Це відбувається у приватній каплиці резиденції Папи в Casa Santa Marta. Тіло Папи одягають у червоні літургійні шати, після чого воно виставляється для прощання у базиліці Святого Петра.

Похорон та поховання

Папа Франциск за життя вніс зміни до традиційних похоронних обрядів. Замість трьох трун (кипарисової, свинцевої та дубової) використовується одна дерев’яна труна з цинковою вставкою.

У труну кладуть монети, викарбувані під час його понтифікату, та короткий опис його служіння (rogito). Похорон зазвичай відбувається через 4-6 днів після смерті на площі Святого Петра.

Однак Франциск висловив бажання бути похованим у базиліці Санта-Марія-Маджоре, вшановуючи свою відданість іконі Діви Марії, розташованій там.

Період "sede vacante" та підготовка до конклаву

Після смерті Папи починається період "sede vacante" (вакантного престолу). Протягом цього часу Колегія кардиналів бере на себе обмежене управління Церквою.

Всі голови відомств Римської курії припиняють виконання своїх обов’язків, за винятком камерленго та Великого пенітенціарія. Протягом 15-20 днів після смерті Папи скликається конклав для обрання нового понтифіка. У ньому беруть участь кардинали віком до 80 років.

Обрання нового Папи

Конклав проходить у Сикстинській капелі. Кардинали голосують до досягнення двох третин голосів за одного кандидата. Після обрання нового Папи з димаря капели підіймається білий дим, сповіщаючи про це світ.

Декан Колегії кардиналів оголошує "Habemus Papam", і новообраний Папа виходить на балкон базиліки Святого Петра для благословення вірян.

Що відомо про смерть Папи Римського Франциска

266-й глава Католицької Церкви помер у своїй резиденції Casa Santa Marta у Ватикані. Про його смерть о 7:35 ранку за місцевим часом оголосив камерленго кардинал Кевін Фаррелл.

Франциск був першим єзуїтським Папою та першим понтифіком з Латинської Америки. Його понтифікат, який розпочався 13 березня 2013 року після відставки Бенедикта XVI, тривав понад 12 років.

Франциск був відомий своєю скромністю, проживаючи не в Апостольському палаці, а в гостьовому будинку Casa Santa Marta, та обравши ім’я на честь святого Франциска Ассізького, символізуючи свою відданість бідним і маргіналізованим.

У лютому 2025 року Папу госпіталізували з діагнозом двостороння пневмонія та легка ниркова недостатність. Після понад місяця лікування його виписали 23 березня. 20 квітня, у Великодню неділю, Франциск востаннє з’явився публічно, благословивши вірян з балкона базиліки Святого Петра.

Папа Франциск залишив значний слід у Католицькій Церкві, виступаючи за соціальну справедливість, захист навколишнього середовища та підтримку маргіналізованих груп.

Він закликав до скасування смертної кари, підтримував цивільні союзи для одностатевих пар та визнавав помилки Церкви щодо корінних народів Канади.

Похорон Папи Франциска заплановано на 25 квітня. Він буде похований у базиліці Санта-Марія-Маджоре.