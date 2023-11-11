Що відбудеться з вашим тілом у космосі без скафандру: шокуючі наукові подробиці

Що буде з людиною в космосі без скафандра

Поширеною є думка, що тіло людини майже вибухає чи згорає від сонячних променів. Однак насправді це не так. "Космічна" смерть не болісна та менш драматична.

Речі, які насправді вбивають у космічному просторі без скафандра, - це відсутність атмосферного тиску та брак кисню.

Без тиску рідини випаровуються при значно нижчій температурі, і це означає, що все на нашій поверхні - шкіра, рот, очі - досить швидко "розпливеться".

Відсутність тиску також призведе до ебулізму - утворення бульбашок у рідинах організму через зниження тиску навколишнього середовища. Здебільшого це будуть бульбашки під шкірою, але вони потенційно можуть перейти в кров.

Однак шкіра людини досить еластична, тож можете "роздутися" вдвічі від звичайного розміру.

У відкритому космосі не варто затримувати дихання. Річ у тому, що через раптову декомпресію повітря в легенях розшириться і спричинить їх розрив. І саме тоді починається нестача кисню.

Без повітря ви втратите свідомість приблизно через 15 секунд. Так принаймні ще хвилину людина зможе залишатися живою. За цей час її можуть врятувати інші члени екіпажу.

Тоді крім наслідків усього перерахованого вище, вам буде потрібно одужати від небезпечного випромінювання Сонця. Ультрафіолетове світло призведе до дуже сильних сонячних опіків, а більш енергійне світло, наприклад рентгенівське випромінювання, пошкодить вашу ДНК, підвищуючи ймовірність захворювання на рак.