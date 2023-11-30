На що важливо звернути увагу при купівлі молочних продуктів, щоб уникнути отруєння

При купівлі молочних продуктів в магазині потрібно звертати увагу на склад. Споживач повинен зробити свій вибір на основі відповідної інформації про харчовий продукт, що зазначена на маркуванні,
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook Держпродспоживслужби.
Статтею 6 Закону України "Про молоко та молочні продукти" заборонено використовувати жири та білки немолочного походження, будь-які стабілізатори і консерванти у виробництві традиційних молочних продуктів (масло, сир, сметана, ряжанка, кефір, сир кисломолочний).
Важливо, що інформація про харчовий продукт має бути точною, достовірною та зрозумілою для споживача та не вводити його в оману, зокрема щодо:
На період військового стану в Україні Кабінет Міністрів України ухвалив Постанову від 03.03.2022 №186 "Деякі питання маркування харчових продуктів в умовах воєнного стану", якою тимчасово спрощено вимоги до обов’язкової інформації про продукт на маркуванні.
Українців закликають купуючи молоко чи молочні продукти, завжди перевіряти маркування, цілісність пакування, дату виготовлення та зберігати чек.
Утримайтесь від купівлі молочних продуктів в місцях несанкціонованої торгівлі або з рук, сумнівної якості, зі строком реалізації, що минув, адже це може становити загрозу здоров’ю.
Раніше ми повідомляли про найгіршу молочку, яку не треба купувати ніколи.
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