Що треба їсти, аби в старості не потерпати від деменції: список продуктів від лікаря

Які продукти корисні для здоров'я мозку

Підтримати належне здоров'я та запобігти хворобам може правильне харчування, збагачене рослинною їжею.

"Найкраща їжа для здоров’я мозку - яскраві фрукти та овочі, а також листова зелень", - говорить лікар Ширін Кассам

Дослідження, опубліковане в The Journal of Nutrition, також підкреслює важливість споживання фруктів і овочів у ранньому віці, щоб запобігти пізньому погіршенню когнітивних функцій.

Переглянувши понад 3000 учасників у США у віці від 18 до 30 років, дослідницька група задокументувала їхній раціон.

"Виявлено, що ті, хто споживав найбільше фруктів і овочів у молодшому віці, мали найкращі когнітивні функції пізніше в житті. Споживання овочів мало більший ефект, ніж фрукти, причому такі поживні речовини, як лікопін з помідорів/червоних овочів і бета-каротин з жовтих/помаранчевих овочів, мали найкращий ефект", - пояснює Кассам.

Лікар додала, що саме клітковина відіграє важливу роль у сприятливому впливі на здоров’я мозку.

Цікаво, що вуглеводи можуть знизити ризик багатьох хронічних захворювань, які вважаються передвісниками деменції, включаючи діабет 2 типу та високий кров’яний тиск.

Клітковина також приносить користь кишковим бактеріям, що, як наслідок, може допомогти зменшити рівень запалення - одного з факторів, що впливають на стан мозку.

Який продукт найкорисніший для мозку

Попри велику різноманітність овочів і фруктів, що містять клітковину, листова зелень є особливо корисною.

Дослідження, опубліковане в журналі Neurology, показало, що ці овочі можуть зробити мозок майже на 19 років молодшим.

Дослідницька група виявила, що люди, які їли найбільшу кількість листових овочів або сім або більше порцій на тиждень мали на 19 років молодше мозок, ніж їхні однолітки, які не їли зелень.

"У нас є достатньо доказів, які підтверджують важливу роль здорової рослинної дієти поряд з іншими звичками здорового способу життя для зміцнення здоров’я мозку та запобігання деменції", - каже Кассам.