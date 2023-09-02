Що станеться з організмом, якщо відмовитись від солі: нутриціолог назвала три небезпеки

Усім відомо, що надмірне споживання солі призводить до підвищення артеріального тиску. Але й відмова від цієї спеції також може мати вкрай негативні наслідки для здоров'я.
Про те, які функції виконує сіль в організмі і чому не можна повністю від неї відмовлятись, розповіла нутриціолог Анастасія Голобородько в Telegram.
"Без солі людина жити не зможе, це важливий електроліт та регулятор. Звичайна кухонна сіль - натрій хлор - NaCl - це 39% Na та 60% Cl. Вся вода в організмі є у вигляді соляного розчину, його ще називають фізрозчин - це 0,9% розчин солі", - каже експерт.
Вона називає три причини, чому сіль є вкрай важливою для повноцінного функціонування організму.
Сіль потрібна для утримання осмотичного тиску. Це тиск на межі двох розчинів, це про мембрану оболонки клітин.
"Якщо ми втрачаємо сіль - осмотичний тиск порушується, клітини у такому стані функціонувати не можуть. Спорт у поєднанні з сольовими дієтами - не працює", - пояснює Голобородько.
Харчова сіль збільшує дію слини, а слина - перший протизапальний агент травлення. Сіль також впливає на засвоєння елементів в організмі.
"Ми з віком та накопиченими звичками в харчуванні втрачаємо здорову кислоту шлунку. Для перетравлення та утворення цієї шлункової кислоти (HCl) потрібна сіль (NaCl), якщо солі немає - білок не засвоюватиметься", - зазначає нутриціолог.
Фермент шлункового соку пепсиноген активується соляною кислотою. Без нього не буде перетравлення білків. Навіть лікувально-профілактичні води для ШКТ завжди солоні.
"Білки мають складний метаболізм, що вміє давати "побочки": розщеплюються на складові і виділяють вільну сірку, яка може дати отруйну сірчану кислоту. Але під дією солі, що розпадається на хлор і натрій, сірка нейтралізується натрієм, а хлор йде у здоровий стимул соляної кислоти шлунка", - каже експерт.
"Сіль важлива для регуляції нервової системи та для роботи надниркових залоз - маленьких, але вкрай важливих ендокринних органів. Саме за рівнем Na в аналізах дивимося, чи не працюють на виснаження надниркові залози від хронічного перевантаження й чи не підвищений той самий кортизол поза норм", - говорить Голобородько.
Тому вона наголошує, що їжу треба солити, особливо ту, де білок (яйця, риба, морепродукти, птиця), щоб цей мікроелемент засвоювався.
"Не перестарайтеся, доза для дітей - мала. А ще основну сіль ми отримуємо з готових продуктів: хліб, консерви, ковбаси", - застерігає нутриціолог.
Яка денна доза солі:
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