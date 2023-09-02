Що станеться з організмом, якщо відмовитись від солі: нутриціолог назвала три небезпеки

Чим для організму важлива сіль

"Без солі людина жити не зможе, це важливий електроліт та регулятор. Звичайна кухонна сіль - натрій хлор - NaCl - це 39% Na та 60% Cl. Вся вода в організмі є у вигляді соляного розчину, його ще називають фізрозчин - це 0,9% розчин солі", - каже експерт.

Вона називає три причини, чому сіль є вкрай важливою для повноцінного функціонування організму.

Сіль утримує осмотичний тиск

Сіль потрібна для утримання осмотичного тиску. Це тиск на межі двох розчинів, це про мембрану оболонки клітин.

"Якщо ми втрачаємо сіль - осмотичний тиск порушується, клітини у такому стані функціонувати не можуть. Спорт у поєднанні з сольовими дієтами - не працює", - пояснює Голобородько.

Регулює травлення

Харчова сіль збільшує дію слини, а слина - перший протизапальний агент травлення. Сіль також впливає на засвоєння елементів в організмі.

"Ми з віком та накопиченими звичками в харчуванні втрачаємо здорову кислоту шлунку. Для перетравлення та утворення цієї шлункової кислоти (HCl) потрібна сіль (NaCl), якщо солі немає - білок не засвоюватиметься", - зазначає нутриціолог.

Фермент шлункового соку пепсиноген активується соляною кислотою. Без нього не буде перетравлення білків. Навіть лікувально-профілактичні води для ШКТ завжди солоні.

"Білки мають складний метаболізм, що вміє давати "побочки": розщеплюються на складові і виділяють вільну сірку, яка може дати отруйну сірчану кислоту. Але під дією солі, що розпадається на хлор і натрій, сірка нейтралізується натрієм, а хлор йде у здоровий стимул соляної кислоти шлунка", - каже експерт.

Регулювання стресу та збереження наднирників

"Сіль важлива для регуляції нервової системи та для роботи надниркових залоз - маленьких, але вкрай важливих ендокринних органів. Саме за рівнем Na в аналізах дивимося, чи не працюють на виснаження надниркові залози від хронічного перевантаження й чи не підвищений той самий кортизол поза норм", - говорить Голобородько.

Тому вона наголошує, що їжу треба солити, особливо ту, де білок (яйця, риба, морепродукти, птиця), щоб цей мікроелемент засвоювався.

"Не перестарайтеся, доза для дітей - мала. А ще основну сіль ми отримуємо з готових продуктів: хліб, консерви, ковбаси", - застерігає нутриціолог.

Яка денна доза солі: