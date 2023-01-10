Що станеться з обличчям, якщо часто колоти ботокс: лікар шокувала відповіддю

Що відомо про ботокс

За словами експерта, базою для ботоксу є ботулотоксин класу А із бактеріальних паличок Clostridium botulinum. Бактерія дуже токсична і може довго жити без кисню, наприклад, у консервах. Наслідки уражень часто летальні, важко піддається лікуванню.

Препарат створює порушення у м'язовій провідності, через що виникає параліч мускулатури. Від ботулізму вмирають, тому що він викликає параліч дихальних м'язів та нестачу кисню. Крім того, бактерія паралізує дихання, знищує зв'язок між м'язами тіла та мозком.

Побічні ефекти

Зокрема, побічні ефекти виникають, якщо речовина проходить до артерії обличчя, яка забезпечує кисень для очей. Якщо туди потрапляє ботокс, то у людини погіршиться зір або станеться мікроінсульт, тому що препарат блокує можливість кисню надходити у мозок.

Такі побічні ефекти можуть статися не одразу, а з часом і людина не пов'яже це з використанням "уколів краси".

Зазвичай жінки очікують від дії ботоксу - нечутливу міміку. З одного боку це зручно, бо людина не може мружитись і не буде нових заломів та зморшок. Однак, з часом стає складніше відтворити на обличчі емоції, тому що ботокс знижує зв'язок між мозком та лицьовими нервами.

Також у поодиноких ситуаціях з'являються ефекти, які зникають через кілька днів: набряки, головний біль, почервоніння.

Однак, найгіршими наслідками є опущення повік, інсульт, асиметрія обличчя та інше. Але це залежить від якості ботоксу та того, наскільки косметолог володіє технікою таких ін'єкцій. Тому багато лікарів радять не робити ін'єкції ботоксу, тому що ефект розгладження не переважує можливу небезпеку.

При регулярному використанні, процедура прискорює птоз обличчя. Це опущення донизу м'яких тканин, коли обличчя втрачає молоді обриси.

До того ж часто ботокс приховується під назвами "Ксеомін" та "Диспорт".

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