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"Що сталося - то сталося". Міша Крупін вперше прокоментував п’яний інцидент в Одесі

Міша Крупін виступив з заявою про карьєру (фото: пресс-служба)
Автор: Людмила Жукова

Український співак Міша Крупін, який нещодавно виступив в Одесі напідпитку, не збирається завершувати музичну карьєру. На своїй сторінці в соцмережі музикант опублікував пост, у якому зазначив, що продовжує творчу діяльність.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram артиста.

"Я не завершую карʼєру, а навпаки продовжую писати пісні з новою силою та люттю. Те що сталося, то сталося. Я вибачився. Всім, хто мене підтримав в цей час, я дуже дуже дякую" - написав співак.

Міша Крупін вибачився за інцидент в Одесі (фото: прес-служба)

Також артист поділився, що зараз серйозно займається своїм психологічним та фізичним станом. Та пообіцяв порадувати прихильників новими піснями і концертами. 

До слова, на концерті в Одесі вдалося зібрати 61 тисячу гривень на підтримку ЗСУ. 

Найближчі концерти Міші Крупіна та гурту "Корупція" відбудуться 18 листопада в Києві та 26 листопада у Харкові. 
 

@mishakrupin_official Крінжанувся #мішакрупінодеса #крупін #мішакрупін оригінальний звук - Міша Крупін

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