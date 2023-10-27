"Що сталося - то сталося". Міша Крупін вперше прокоментував п’яний інцидент в Одесі

"Я не завершую карʼєру, а навпаки продовжую писати пісні з новою силою та люттю. Те що сталося, то сталося. Я вибачився. Всім, хто мене підтримав в цей час, я дуже дуже дякую" - написав співак.

Міша Крупін вибачився за інцидент в Одесі (фото: прес-служба)

Також артист поділився, що зараз серйозно займається своїм психологічним та фізичним станом. Та пообіцяв порадувати прихильників новими піснями і концертами.

До слова, на концерті в Одесі вдалося зібрати 61 тисячу гривень на підтримку ЗСУ.

Найближчі концерти Міші Крупіна та гурту "Корупція" відбудуться 18 листопада в Києві та 26 листопада у Харкові.

