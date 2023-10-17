"Що ще потрібне для щастя?" Комаровський показав фото з онуками та озвучив заповітне бажання

Фото Комаровського з онуками

Так, шановний та улюблений багатьма українцями лікар опублікував фото з онуками на тлі яблучного саду. Також на знімку і домашні тварини - собаки лікаря.

"Улюблені онуки, майже слухняні собаки, наш український садок із яблуками - що ще треба для щастя в день народження?" - підписав кадр Комаровський.

За його словами, все, що він хоче - це тільки мир, і щоб росіяни залишалися за високим парканом.

"А треба миру і тиші... і щоб непрохані гості були подалі, за високим-високим парканом! Дякую всім, хто згадав і всім, хто поряд! Намагатимуся відповідати!" - резюмував лікар.

Комаровський із онуками у день народження (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)