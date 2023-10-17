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"Що ще потрібне для щастя?" Комаровський показав фото з онуками та озвучив заповітне бажання

Вівторок 17 жовтня 2023 08:56
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"Що ще потрібне для щастя?" Комаровський показав фото з онуками та озвучив заповітне бажання Фото: Лікар Комаровський (komarovskiy.net)
Автор: Людмила Жукова

Заслужений педіатр України – Євген Комаровський 15 жовтня відсвяткував свій день народження. Цього святкового дня він показав фото з коханими людьми, а саме онуками.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію в Instagram медика.

Фото Комаровського з онуками

Так, шановний та улюблений багатьма українцями лікар опублікував фото з онуками на тлі яблучного саду. Також на знімку і домашні тварини - собаки лікаря.

"Улюблені онуки, майже слухняні собаки, наш український садок із яблуками - що ще треба для щастя в день народження?" - підписав кадр Комаровський.

За його словами, все, що він хоче - це тільки мир, і щоб росіяни залишалися за високим парканом.

"А треба миру і тиші... і щоб непрохані гості були подалі, за високим-високим парканом! Дякую всім, хто згадав і всім, хто поряд! Намагатимуся відповідати!" - резюмував лікар.

&quot;Що ще потрібне для щастя?&quot; Комаровський показав фото з онуками та озвучив заповітне бажанняКомаровський із онуками у день народження (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Як ми писали раніше, Комаровський пояснив, чому діти постійно кашляють.

Раніше Комаровський розповів, чи справді впливає цукор на появу прищів.

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фотографи Доктор Комаровский