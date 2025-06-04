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"Що робиться!?" Ольга Сумська викрила шокуючу правду про знищення дерев у Києві

Середа 04 червня 2025 17:45
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"Що робиться!?" Ольга Сумська викрила шокуючу правду про знищення дерев у Києві Ольга Сумська
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Українська акторка Ольга Сумська висловила невдоволення щодо масштабного знищення зелених насаджень у Києві.

Яку шокуючу правду викрила зірка, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис Сумської у Fecebook.

Ольга розповіла, що в столиці планують вирізати понад 3000 дерев у 2025 році. І більшість з них - здорові.

"Понад 3000 дерев планують зрізати у 2025 році в Києві! По факту більш ніж половина з них - здорові! Потрібно терміново робити петицію від киян! Що робиться?" - наголосила зірка.

Акторка закликала киян діяти та створити петицію, аби зупинити свавілля. Вона зробила репост допису мешканки столиці Анастасії Глущенко, яка привернула увагу до проблеми.

"3130 дерев на вирубку в Києві заплановано на 2025 рік. В коментах посилання на табличку актів про аварійність дерев та петиція про розгон Київзеленбуду", - написала у своєму дописі дівчина.

Дівчина прикріпила петицію з закликом ліквідації комунального підприємства "Київзеленбуд", яке, за словами авторки, прикриваючись доглядом за зеленими насадженнями, систематично знищує здорові дерева в столиці.

"Ці дії загрожують екологічному балансу міста та є прямим порушенням прав киян на безпечне і здорове довкілля", - йдеться в петиції.

&quot;Що робиться!?&quot; Ольга Сумська викрила шокуючу правду про знищення дерев у КиєвіТекст на сайті Київської міської ради (скриншот)

Наразі петиція зібрала 3278 підписів з потрібних 6000 для розгляду питання. До її завершення залишилося 32 дні.

Як відреагували в мережі

Користувачі підтримали ініціативу акторки та закликали до об'єднання. Вони також висловили обурення через знищення дерев.

  • "Обʼєднуватися проти свавілля!"
  • "Це жесть!"
  • "Посадити рабів в бетонних стінах, вакцинувати насильно, знищити всіх живих людей і все живе".
  • "А що ви посадили? Ви знаєте тільки нищити та розкрадати! Дереву треба 30 років, щоб виросло! Кончені!"
  • "У Полтаві теж тільки пиляють хороші. Коло церкви сьогодні попиляли товсті клени".

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