Що робити зі старою технікою: як і де її вигідно продати, обміняти чи утилізувати

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Як продати стару техніку вигідно

Найпростіший спосіб - розмістити оголошення на популярних онлайн-майданчиках, таких як OLX, Prom.ua або в спеціалізованих групах у Facebook і Telegram. Щоб швидше знайти покупця:

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У Києві та інших містах працюють сервіси, які викуповують стару техніку на місці. Наприклад, сервіс "Продай БУ" пропонує миттєву оцінку, вивезення і розрахунок готівкою. Це зручний варіант для тих, хто не хоче витрачати час на пошук покупців.

Де можна обміняти стару техніку

Багато магазинів електроніки пропонують програми трейд-ін, що дають змогу здати старий пристрій і отримати знижку на купівлю нового. В Україні такі програми діють у великих мережах:

"Цитрус" і "Алло" - приймають смартфони, ноутбуки, планшети та іншу техніку з доплатою за нову модель

Rozetka, Comfy - регулярно проводять акції з обміну гаджетів

Крім того, існують спеціалізовані сервіси, де можна оновити техніку на вигідних умовах.

Як правильно утилізувати стару техніку

Якщо гаджет остаточно вийшов з ладу і його не можна продати або обміняти, важливо здати його в пункти прийому електронних відходів. Це допоможе уникнути шкоди для довкілля і навіть заощадити гроші на вивезенні сміття.

Де утилізувати побутову техніку по всій Україні

Samsung приймає старі телефони, планшети, повербанки та інші акумулятори. Пристрої можна відправити Новою поштою або здати в сервісний центр. Після накопичення техніки її перевозять на переробку.

У Києві здати стару техніку можна до Центру управління відходами, який раніше приймав пристрої безкоштовно для фізичних осіб як вторсировину. Однак пункт на вул. Полковника Шутова, 16 зараз зачинено, але за телефоном можна уточнити актуальні місця приймання непотрібних гаджетів.

Ще один варіант - компанія "Екологічні інвестиції", яка переважно працює з бізнесом, але періодично організовує дні прийому для населення. У такі дні безкоштовно приймають дрібну електроніку, батарейки, лампи та інші небезпечні відходи.

У Львові утилізувати побутову техніку можна через Львівспецкомунтранс, який приймає застарілі пристрої на переробку. Послуга доступна тільки для мешканців Львова та Львівської територіальної громади, а вартість утилізації становить 29 копійок за 1 кг відходів.

Також у Львові працює НВП "Еко утилізація", де можна здати офісну та побутову техніку, телевізори, холодильники, пральні машини та інші пристрої. Приймання здійснюється на вул. Городоцькій, 20.

В Одесі переробкою техніки займаються "Екотехнології", які приймають побутову електроніку, комп'ютери та мобільні телефони на вул. Промисловій, 2. Крім того, сервіс "ГрінТек" пропонує послуги з вивезення та утилізації старих гаджетів як для фізичних осіб, так і для бізнесу.

У Дніпрі здати непотрібну техніку можна в компанію "Еко-Дніпро", де приймають старі пристрої, батарейки та акумулятори. Додатково працює сервіс "ДніпроЕко", що надає послуги з переробки побутової та офісної електроніки.

У Харкові функціонує "ХарківЕкоРесурс", що пропонує утилізацію старих гаджетів як для приватних осіб, так і для організацій.