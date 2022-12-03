Що робити при перших симптомах захворювання: алгоритм наступних дій

Взимку через суттєве зниження температури люди можуть захворіти. Важливо при перших проявах симптомів звернутись до сімейного лікаря. Однак, зараз через війну не у всіх є така можливість, тому варто знати, що робити у такому випадку.
Про це розповіла сімейний лікар та інфекціоніст Олеся Радковська в Instagram.
У такій ситуації важливо не нашкодити та не панікувати.
Зараз багато людей є обмеженими у медичній допомозі через обстріли росіян, але більшість має можливість звернутись до лікаря, тому:
Лікар каже, що при перших симптомах захворювання, якщо це робочі години і будній день - зв'язатись зі своїм лікарем. Якщо вихідний день - напишіть йому, або ж одразу їдьте у лікарню.
Щоб не виникало хвороб та інших проблем, варто постійно ходити на профілактичні огляди.
Додамо, що зараз активно зростає захворюваність на ГРВІ. Він проявляється раптово і гостро: різко виражена ломота в тілі, озноб та головний біль.
Вакцинація проти грипу в Україні є рекомендованою. Тому її зробити можна лише за власні кошти. Вакцину можна:
Раніше ми писали про перші симптоми циститу, з якими негайно потрібно до лікаря.
Також ми писали, що зробити, щоб не захворіти після контакту з хворими.