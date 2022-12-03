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Що робити при перших симптомах захворювання: алгоритм наступних дій

Що робити при перших симптомах захворювання (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Взимку через суттєве зниження температури люди можуть захворіти. Важливо при перших проявах симптомів звернутись до сімейного лікаря. Однак, зараз через війну не у всіх є така можливість, тому варто знати, що робити у такому випадку.

Про це розповіла сімейний лікар та інфекціоніст Олеся Радковська в Instagram.

Що робити при перших проявах хвороби

У такій ситуації важливо не нашкодити та не панікувати.

Зараз багато людей є обмеженими у медичній допомозі через обстріли росіян, але більшість має можливість звернутись до лікаря, тому:

  • Якщо ви захворіли і це симптоми ГРВІ, то лікування симптоматичне: рясне пиття, промивання носа, збивання температури. Якщо стан погіршується - негайно до лікаря;
  • Загострення хронічної хвороби - зв'яжіться з лікарем або лікарнею, де лікували попередній рецидив хвороби;
  • Гострий біль живота - огляд у лікаря. Напередодні візиту не можна приймати знеболюючі;
  • Високий тиск та головний біль - приймаєте ліки для зниження тиску, якщо не стає краще, то до лікаря;
  • Блювання, діарея - пити багато води і сорбенти.

Лікар каже, що при перших симптомах захворювання, якщо це робочі години і будній день - зв'язатись зі своїм лікарем. Якщо вихідний день - напишіть йому, або ж одразу їдьте у лікарню.

Щоб не виникало хвороб та інших проблем, варто постійно ходити на профілактичні огляди.

Додамо, що зараз активно зростає захворюваність на ГРВІ. Він проявляється раптово і гостро: різко виражена ломота в тілі, озноб та головний біль.

Вакцинація проти грипу в Україні є рекомендованою. Тому її зробити можна лише за власні кошти. Вакцину можна:

  • придбати в аптеці і зробити у свого сімейного лікаря;
  • зробити у приватній клініці;

Раніше ми писали про перші симптоми циститу, з якими негайно потрібно до лікаря.

Також ми писали, що зробити, щоб не захворіти після контакту з хворими.

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