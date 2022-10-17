Що робити, якщо вам відмовляються робити щеплення: алгоритм дій

Що робити в разі відмови робити щеплення в пункті вакцинації?

Перш за все якщо вам відмовляють у щепленні, не погоджуйтесь на це.

Запитайте та занотуйте ім’я, прізвище, по батькові та посаду медичного працівника, який вам відмовляє, а також на якій підставі вас не хочуть вакцинувати.

Якщо працівник апелює до відсутності декларації з лікарем або місцевої прописки, наполягайте, що це не може бути приводом для відмови.

Якщо заради вас не хочуть відкривати новий флакон коронавірусної вакцини, адже немає інших охочих, доводьте своє право на це. У цьому разі можна посилатися на лист МОЗ про те, що відкривати флакон із багатодозною вакциною можна з приходом першого пацієнта.

Куди звертатися в разі відмови?

Якщо розв'язати проблему так і не вдалося, тоді зверніться до головного лікаря (керівника) медзакладу і поясніть суть проблеми.

Якщо це не допомогло, пишіть офіційну скаргу до департаменту або управління охорони здоров’я вашого міста чи області. Знайти їхній перелік можна за посиланням.

Скаргу також можна подати в контакт-центрі МОЗ за телефоном 0 800 60 20 19, або заповнивши електронну форму за посиланням.

У МОЗ також нагадують, що всі щеплення за Національним календарем щеплень в Україні та вакцинація від коронавірусу є безоплатними в державних чи приватних клініках України, які мають договір із Національною службою здоров’я.

Тому в разі стягнення з вас коштів за отримання послуги звертайтеся до відповідних служб.

Фото: facebook.com/moz.ukr