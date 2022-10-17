UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Що робити, якщо вам відмовляються робити щеплення: алгоритм дій

Не погоджуйтеся з відмовою ні в якому разі (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Зі зміною пори року в Україні підвищився рівень захворюваності на Covid-19, а пункти вакцинації відновили свою роботу.

Однак українці можуть зіштовхнутися з відмовою в щеплені.

МОЗ опублікували інструкцію, що робити та куди звертатися в таких випадках.

Що робити в разі відмови робити щеплення в пункті вакцинації?

Перш за все якщо вам відмовляють у щепленні, не погоджуйтесь на це.

Запитайте та занотуйте ім’я, прізвище, по батькові та посаду медичного працівника, який вам відмовляє, а також на якій підставі вас не хочуть вакцинувати.

Якщо працівник апелює до відсутності декларації з лікарем або місцевої прописки, наполягайте, що це не може бути приводом для відмови.

Якщо заради вас не хочуть відкривати новий флакон коронавірусної вакцини, адже немає інших охочих, доводьте своє право на це. У цьому разі можна посилатися на лист МОЗ про те, що відкривати флакон із багатодозною вакциною можна з приходом першого пацієнта.

Куди звертатися в разі відмови?

Якщо розв'язати проблему так і не вдалося, тоді зверніться до головного лікаря (керівника) медзакладу і поясніть суть проблеми.

Якщо це не допомогло, пишіть офіційну скаргу до департаменту або управління охорони здоров’я вашого міста чи області. Знайти їхній перелік можна за посиланням.

Скаргу також можна подати в контакт-центрі МОЗ за телефоном 0 800 60 20 19, або заповнивши електронну форму за посиланням.

У МОЗ також нагадують, що всі щеплення за Національним календарем щеплень в Україні та вакцинація від коронавірусу є безоплатними в державних чи приватних клініках України, які мають договір із Національною службою здоров’я.

Тому в разі стягнення з вас коштів за отримання послуги звертайтеся до відповідних служб.

Фото: facebook.com/moz.ukr

Раніше ми детально розповіли, чи готуватися Україні до нової хвилі захворювань коронавірусом.

А ще читайте, як можна швидко здолати застуду без ліків.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКоронавірусВакцина