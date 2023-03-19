Що робити, якщо "спалили" чоловіка за переглядом фільмів для дорослих

Це зрада?

Психолог запевняє, що ні. І ось чому.

За словами психолога, перегляд порно - це лише візуальна стимуляція нервової системи, що посилює збудження.

Часто чоловік мастурбує під такий візуальний супровід, бо так швидше і легше отримати фізичну та емоційну розрядку.

Чоловіки мастурбують під порно, щоб просто скинути напруження, розслабитися, переключити увагу з рутинної діяльності, розбавити приємними враженнями сумний день тощо.

Як щодо інтиму з партнеркою?

Секс із партнершею при цьому може бути чудовий і цілком задовільний.

Просто порно це - легко, це набагато швидше, ніж займатися сексом з жінкою, влаштовуючи повноцінну прелюдію, і це завжди доступно.

"Тож не треба бити тривогу, дівчата, все в порядку! Ви, як і раніше, сексуальна та бажана. Просто іноді чоловікові може хотітися швидкої розрядки, коли ви не поруч", - зазначає психолог.

Головне, щоб це не переросло в порно-залежність, коли чоловік ігнорує вас, ваші потреби, при цьому його статеве життя - цілком регулярне. Тобто він отримує розрядку виключно через перегляд порно і мастурбацію.

Як щодо дівчат

Цікаво, що такі скарги від дівчат сексолог чує постійно, а от від чоловіків - жодного разу.

У чоловіків більше пунктик на сексуальних іграшок, що використовують дівчата. От до них хлопці можуть відчувати свого роду ревнощі...