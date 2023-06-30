Що робити, якщо в дитини виявили кишкову інфекцію: поради лікаря

Давайте дитині багато рідини

Відпоювати дитину потрібно часто і потроху, щоб уникнути перенавантаження шлунку. Використовуйте електролітні розчини, як оральні реогідратанти, щоб встановити електролітний баланс в організмі дитини. Також їй можна давати воду та чай.

Дотримуйтесь дієти

В період захворювання харчування малечі має бути дробним та легкозасвоюваним. Рекомендується виключити молочні продукти, жирну, пряну, гостру, смажені їжу, випічку та солодощі. Також не варто вживати сирі фрукти та овочі з жорсткою шкіркою або насінням.

Приймайте необхідні препарати

Пробіотики допоможуть встановити нормальну мікрофлору кишківника. Рекомендується проконсультуватись з лікарем для вибору правильного препарату та дозування.

Протирвотні ліки можуть бути рекомендовані лікарем для зменшення частоти рвотного рефлексу та покращення стану дитини.

Жарознижуючі препарати: використовуйте засоби, такі, як парацетамол або ібупрофен для зниження підвищеної температури в дитини. Дотримуйтесь вказівок з дозування, відповідним до віку малечі.