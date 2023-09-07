Як зрозуміти, що пляшкова вода з магазину якісна та безпечна: основні ознаки

Якість і безпечність питної води є одним із факторів здоров’я та санітарного благополуччя населення. Зокрема, на пляшках з водою повинна бути вказана певна інформація.
На що звернути увагу при купівлі пляшкової води в магазині, повідомили на сторінці Держпродспоживслужби у Facebook.
Українцям нагадали, що показники якості питної води повинні відповідати Державним санітарним нормам та правилам "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною", затвердженим наказом МОЗ України від 12.05.2010 № 400.
Відповідно до наказу, питна вода повинна бути безпечною в епідемічному та радіаційному відношенні, мати сприятливі органолептичні властивості та нешкідливий хімічний склад.
При купівлі бутильованої питної води варто звернути увагу на етикетку, де має бути обов’язково зазначена наступна інформація:
Важливо, якщо ви купуєте або берете воду в пунктах розливу, то зазначена вище інформація повинна бути викладена на інформаційному листі, який має бути розміщений на видному місці.
Фасована вода
До цієї води відноситься мінеральна (отримана з підземного джерела, яка е піддавалась зміні та впливу, містить багато мінералів, зокрема магній та кальцій). Мінеральні води є столові, лікувально-столові і лікувальні води.
В питній воді дотримані норми мінерального та бактеріологічного складу.
Фасовані води можуть бути негазовані та газовані (в які додають вуглекислий газ). Також є ароматизовані - це вода з цукром або штучними підсолоджувачами, яка містить натуральні або штучні ароматизатори.
Вода з-під крана
Сюди відноситься вода з водойми або свердловин, очищена від шкідливих речовин, таких як бактерії, грибки та паразити і контрольована владою міста.
Дистильована
Це вода, яку кип’ятять, а пара збирається та конденсується назад у рідину.
Вода з криниці
Така вода надходить прямо з-під землі, вона неочищена і несе в собі низку ризиків, якщо її не перевіряти.
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