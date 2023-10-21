Що не повинен робити лікар, коли повідомляє батькам про хворобу дитини

Що відомо

Зокрема, цим порядком також повинні користуватися лікарі, які повідомляють діагноз дітям після 14 років.

Медик повинен надати батькам повну інформацію про стан здоров’я дитини, необхідні дослідження та лікування, а також розповісти всі прогнози щодо розвитку захворювання.

Інформацію потрібно подавати нейтрально, з простою лексикою, без професіоналізмів. Також лікар має розповісти про хворобу повністю все, що йому відомо.

Що не повинен робити лікар

Лікар не повинен рекомендувати переривати вагітність або будь-яким чином впливати на рішення батьків про відмову від дитини. Винятком є, медичні покази для переривання вагітності.

Фахівець може лише надати батькам всі можливі варіанти лікування, але рішення завжди за законними представниками дитини.

За даними ВООЗ, від 4-6% дітей народжуються із вадами розвитку. А у 15% дітей патологію виявляють протягом перших 5-10 років життя.

До чого може призвести необережність лікарів

Часто необережні слова, власні судження лікаря чи роздуми вголос про діагноз можуть стати причиною довгого стресу батьків, що негативно вплине на подальшу реабілітацію дитини та її адаптацію.

Найгірші сценарії - коли через це виникають затяжні депресії, що впливають на розлучення сім’ї чи навіть відмову від дитини.