Що потрібно зробити з телефоном, щоб вигідно його продати: список обов'язкових дій

Як продати телефон

Фахівці дали кілька рекомендацій тим людям, які хочуть продати уживаний смартфон швидко та вигідно. Зокрема, дотримуйтесь таких порад:

Спочатку потрібно визначити термін, за який потрібно продати смартфон. Якщо часу нема, то потрібно встановлювати ціну нижчу, ніж у конкурентів

Потрібно стежити за оголошенням. Якщо воно розміщене на торговому майданчику, потрібно дивитися, щоб воно було не далі третьої сторінки видачі результату

Важливо грамотно скласти оголошення. Тут мають бути розписані всі технічні характеристики та нюанси

Важливо зробити якісні фотографії з різних ракурсів

Можна знизити ціну, наприклад, на тиждень і написати, що вартість знижена

При продажі потрібно чітко розповісти про всі проблеми даного гаджета. В іншому випадку покупець може вимагати повернення грошей через пару днів

Зовнішнє очищення

Важливо, що телефон повинен не просто працювати, а й мати презентабельний вигляд, інакше його не вдасться продати.

Зокрема, варто виконати такі дії:

очистити роз’єми зарядного пристрою ватною паличкою або зубочисткою

акуратно почистити зубочисткою навушники, сильно не натискаючи, щоб їх не пошкодити

протерти екран спеціальними вологими серветками або спреєм без спирту

під задньою кришкою теж бажано почистити гаджет, але краще це робити у фахівця, а якщо наважилися самі, то протирайте там все тільки сухою ганчірочкою

Увесь комплект

Перед продажем бажано знайти коробку від гаджета, інструкцію до нього і всі аксесуари, особливо якщо ще не закінчилася гарантія. Все тому, що покупець захоче переконатися, що гаджет не крадений, а чесно куплений у магазині.

Збереження даних

Деякі гаджети оснащені операційною системою Андроїд, яка здатна автоматично копіювати основну частину даних акаунтів і налаштувань у Google. Вона переносить такі дані, як контакти, налаштування Wi-Fi, встановлені програми та параметри інтерфейсу.

Важливо, що про копіювання особистих фотографій на Андроїді доведеться подбати самому, а ось операційна система iOS це скопіює самостійно.

Щоб увімкнути резервне копіювання, потрібно:

у налаштуваннях знайти розділ, що відповідає за скидання і відновлення

вибрати Google-акаунт

увімкнути резервування й автовідновлення

зачекати приблизно 30 хвилин, поки завершиться копіювання

Щоб перенести всю скопійовану інформацію на новий гаджет, просто підключіть до нього свій акаунт Google, і все автоматично завантажиться.

Не забудьте вийняти SIM-карту

Якщо ви продаєте телефон, то не забудьте дістати свою SIM-карту.

Також flash-пам’ять бажано почистити або продати смартфон без неї, якщо вона не входила в початкову комплектацію.

Якщо без неї продати гаджет не вдається, потрібно виконати очищення. Для цього зайдіть у налаштування телефону, розділ "Накопичувачі", і натисніть кнопку видалення даних.

Скидання до заводських налаштувань

Важливо пам'ятати, що у процесі використання гаджета ви його налаштовували під себе, що може зовсім не підійти новому власнику. Тому необхідно зробити скидання налаштувань до заводських.

На телефоні Андроїд:

зайдіть в меню налаштувань

виберіть пункт "Копіювання та скидання"

натисніть "Скидання до початкових налаштувань" або подібний напис

У системі iOS: