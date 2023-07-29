Що потрібно зробити з телефоном, щоб вигідно його продати: список обов'язкових дій

Купуючи новий гаджет, хочеться вигідно продати старий. Однак, спершу потрібно подбати про персональну інформацію, таку як паролі від акаунтів і банківських карток. Тільки після цього готувати до продажу.
Про це повідомляє Itechua.
Фахівці дали кілька рекомендацій тим людям, які хочуть продати уживаний смартфон швидко та вигідно. Зокрема, дотримуйтесь таких порад:
Важливо, що телефон повинен не просто працювати, а й мати презентабельний вигляд, інакше його не вдасться продати.
Зокрема, варто виконати такі дії:
Перед продажем бажано знайти коробку від гаджета, інструкцію до нього і всі аксесуари, особливо якщо ще не закінчилася гарантія. Все тому, що покупець захоче переконатися, що гаджет не крадений, а чесно куплений у магазині.
Деякі гаджети оснащені операційною системою Андроїд, яка здатна автоматично копіювати основну частину даних акаунтів і налаштувань у Google. Вона переносить такі дані, як контакти, налаштування Wi-Fi, встановлені програми та параметри інтерфейсу.
Важливо, що про копіювання особистих фотографій на Андроїді доведеться подбати самому, а ось операційна система iOS це скопіює самостійно.
Щоб увімкнути резервне копіювання, потрібно:
Щоб перенести всю скопійовану інформацію на новий гаджет, просто підключіть до нього свій акаунт Google, і все автоматично завантажиться.
Якщо ви продаєте телефон, то не забудьте дістати свою SIM-карту.
Також flash-пам’ять бажано почистити або продати смартфон без неї, якщо вона не входила в початкову комплектацію.
Якщо без неї продати гаджет не вдається, потрібно виконати очищення. Для цього зайдіть у налаштування телефону, розділ "Накопичувачі", і натисніть кнопку видалення даних.
Важливо пам'ятати, що у процесі використання гаджета ви його налаштовували під себе, що може зовсім не підійти новому власнику. Тому необхідно зробити скидання налаштувань до заводських.
На телефоні Андроїд:
У системі iOS:
Раніше ми повідомляли, які ознаки свідчать про те, що телефон заражений вірусами.
Також ми писали, що влітку категорично не можна робити з телефоном, щоб не пошкодити його.