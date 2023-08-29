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Що потрібно обов'язково купити на зиму вже у вересні: всі предмети цього списку вам точно знадобляться

Чим потрібно запасатися на зиму зараз (фото: ecoflowukraine_com)
Автор: Анна Шиканова

Українці минулого року, побоюючись холодної зими у важких умовах, кинулися скуповувати все, що зможе значно полегшити життя. І справді, дуже багато предметів із цих списків виявилися неймовірно корисними.

Цього року прогнози на зиму поки не вселяють оптимізму і варто подбати, щоб ви та ваша родина мали все необхідне на випадок будь-яких форс-мажорів.

Що ж варто купити на зиму вже у вересні – читайте у матеріалі Styler.

Що знадобилося українцям минулої зими

У посту фахівця з маркетингу Євгена Шевченка, який він опублікував на Facebook, українці розповіли, які саме придбання минулого року допомогли їм пережити складну зиму.

  • Дуже теплі спортивні костюми (купили всій родині) та електроковдри.
  • Світлові іграшки для малюка.
  • Світильники на батареях по всьому будинку.
  • Різноманітні павербанки та шнури для роутера
  • Термоси та термоспот
  • Гірлянди на батарейках, газова туристична горілка, інвертор на 1 кВт.
  • Генератор
  • Великі свічки
  • Балончик з міні-конфоркою
  • Лампочка з USB під павербанк
  • Павербанк для ноутбука
  • Інтернет, який не залежить від електрики
  • Інвертор з акумуляторами
  • Настільні ігри
  • Флісові пледи
  • Ліхтарики всіх моделей та конфігурацій
  • Термобілизна
  • Коти та собаки

Загалом кожен виживав і зігрівався як міг під час багатогодинних відключень електроенергії по всій Україні.

Особистий досвід

Під час перших відключень електроенергії, які тривали від 10 до 18 годин, ми з донькою запаслися свічками та веселими гірляндами на батарейках.

Також зробили запас води, сублімованої їжі, приготували кілька маленьких ліхтариків і дістали з антресолі лампочку, яка тримає 4 години без підзарядки - її купили колись до війни як настільну, але потім прибрали через непотрібність.

Перші досліди багатогодинних чувань без електроенергії розкрили нам серйозніші проблеми. У будинку немає центрального опалення, тільки котел, газово-електричний.

А значить, при відключеннях світла, він ставав абсолютно марним агрегатом, тому що не міг опалювати житло та гріти воду. І єдина радість - газова плита, на якій можна зігріти їжу та чайник. І якій опалити 40 кв. метрів не можна.

У хід пішли спальні мішки, вовняні пледи, термобілизна, шкарпетки, гарячий чай та кіт. Інтернету немає, батарея комп'ютера витримує максимум 2-3 години. Телефони сідають дуже швидко.

Звичайні ручні ліхтарики та свічки - це добре, з ними можна пересуватися по будинку чи на вулиці. Але загалом, ці джерела світла дуже слабкі для виконання будь-якої домашньої роботи. Наприклад, приготувати з ними їжу - той ще квест, який закінчується порізами та опіками.

Я абсолютно не пошкодувала, що не стала купувати електропростирадло - воно теж було б непотрібним. А ось термобілизна та вовняні в'язані пледи зі шкарпетками виявилися дуже корисними.

І кіт справді за таких умов дуже корисний член сім'ї. По-перше, він чудове джерело тепла. А по-друге, гладити кота дуже корисно, це знімає стрес.

Що ж справді варто купувати на зиму

Ціни на початку осені на предмети першої необхідності ще будуть помірні, а отже, запасатися різними винаходами людства, які допоможуть вам пережити зиму, варто вже зараз. І зробити заявку провайдеру, який простягне вам інтернет, що не залежить від електрики - теж стоїть сьогодні.

Генератор, EcoFlow або інвектор чи хоча б безперебійник - це, що дозволить вам зарядити телефони, ноутбуки, книжки для читання та іншу дрібну оргтехніку.

При виборі апарату враховуйте свої потреби, тому що генератор не можна поставити у квартирі, а дорогий EcoFlow немає сенсу купувати тільки для заряджання ноутбука - спеціальний павербанк обійдеться в рази дешевше.

Лампи, гірлянди, будь-які світильники на батарейках, акумуляторах або USB - вони не зігріють, але не дадуть збожеволіти в непроглядній темряві. Свічки теж стануть у пригоді, особливо ті, які довго горять.

Термобілизна, теплі піжами, спортивні костюми, теплі шкарпетки – ці речі просто незамінні.

Теплі пледи, ковдри, спальники та навіть намети. Повірте, ви почнете все це використовувати одразу та одночасно, якщо у вашій квартирі стане близько +8 градусів тепла.

Налобний ліхтарик, кишенькові ліхтарики – саме налобний ліхтарик урятував нас минулої зими від підвищеного побутового травматизму.

Якщо у вас квартира з електричною плитою – маленьку туристичну плитку з балоном. Беріть лише сертифіковану та у перевіреного продавця. Також добре себе зарекомендували спеціальні туристичні спиртові свічки та навіть ноу-хау – свічки у бляшаних банках. На них можна зігріти кухоль води.

Якщо у вас приватний будинок або є зручний двір - вам знадобляться мангали. На них можна приготувати їжу, якщо електрики немає дуже довго.

Павербанки – чим більше, тим краще. Вони знадобляться вам абсолютно всі.

Термоси. По одному на кожного члена сім'ї + кілька для приготування їжі та один великий, запасний. Можна поставити термоспот, який довго триматиме тепло.

Запас води - краще поставити кілька упаковок і бутлів по 5 літрів у запечатаному вигляді.

Невеликий запас їжі, яку можна приготувати швидко – розчинні супи, каші, какао, гарячий шоколад, бульйони. Запас домашньої консервації та покупні консерви - м'ясні та рибні. Арахісова паста, варення, горіхи - для підтримки сил.

Запас батарейок, лампочок, сірників – можна порахувати, скільки вам потрібно на всі гаджети та закупити із запасом. Найкраще брати оптом.

Невелике радіо на батарейках – на випадок, якщо виникнуть проблеми зі зв'язком.

Вологі серветки, одноразовий душ у пакетах - якщо довго не буде гарячої води чи умов, щоб прийняти нормальний душ.

І ще – восени намагайтеся частину грошей тримати готівкою, тому що при перебоях у роботі електроенергії, розрахуватися по терміналу буде складно.

До речі, раніше ми розповідали про те, яка зараз ціна товарів, якими треба запастися на зиму.

А також ми писали про те, чи буде зв'язок та інтернет у разі блекауту.

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