Що пити при розладі травлення? Ці рослинні настої знімуть симптоми переїдання

Святкові застілля або просто переїдання часто призводять до неприємних відчуттів: тяжкості, здуття, болю чи нудоти. У таких випадках можуть допомогти рослинні настої та чаї, що мають спазмолітичні, заспокійливі та травні властивості

Список кращих напоїв для травлення

Ромашковий чай

Настій ромашки допоможе зняти спазми та застій у шлунку. Ця рослина відома своєю спомагальною дією для травної системи. Для приготування чаю залийте 1 столову ложку сушених квітів ромашки 250 мл окропу та дайте настоятись 10-15 хвилин. Рекомендується пити такий чай теплим, невеликими ковтками.

Ромашковий чай допоможе при розладі травлення (фото: freepik.com)

Імбирний настій

Імбир сприяє процесу травлення, знижує відчуття тяжкості та бореться зі здуттям. Для приготування настою залийте шматочок свіжого імбиру окропом, додавши трохи меду або лимонного соку для смаку. Такий напій також допомагає впоратися з нудотою.

М'ятний чай

М'ята має заспокійливий ефект і сприяє розслабленню м'язів шлунково-кишкового тракту. Завдяки цьому вона полегшує здуття та усуває дискомфорт. Для приготування настою візьміть кілька свіжих або сушених листків м'яти, залийте їх окропом і дайте настоятися 7-10 хвилин.

Фенхелевий настій

Фенхель чудово бореться із здуттям і стимулює травлення. Для приготування чаю подрібніть чайну ложку насіння фенхелю, залийте їх склянкою окропу та дайте настоятися 10-15 хвилин. Пити настій краще після їжі.

Настій із листя меліси

Меліса має заспокійливий ефект і допомагає при розладі травлення, викликаному стресом чи переїданням. Залийте 1-2 чайні ложки сухого листя меліси 200 мл окропу, дайте настоятися 10 хвилин і процідіть. Напій краще споживати теплим.

Чай з меліси чудово впорається з розладом шлунка (Скриншот)

Кроповий відвар

Кріп відомий своїми властивостями усувати спазми та здуття. Для приготування відвару візьміть чайну ложку подрібненого насіння кропу, залийте склянкою окропу й варіть на повільному вогні 5 хвилин. Після цього дайте охолонути та процідіть. Відвар кропу особливо корисний після важкої їжі.

Важливо пам'ятати, що перед використанням будь-яких рослинних настоїв варто проконсультуватися з лікарем, особливо якщо у вас є хронічні захворювання або алергія. Також звертайте увагу на дозування: надмірне споживання навіть корисних настоїв може призвести до побічних ефектів.