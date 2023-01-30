Що означають народні прикмети, якщо розсипався цукор чи розбилася сільничка

Повір'я про перевернуту і розбиту сільничку

Згідно з прикметами, якщо сільничка перекинулася під час приготування сімейної трапези, то це віщувало сварку з рідними. Якщо ж сіль розсипалася на стіл у момент передачі сільнички комусь конкретно, то з цією людиною, як вірили, не уникнути скандалу.

Якщо випала з рук повна сільничка, то це вважалося провісником тривожних подій у житті людини, яка її впустила. Можливі погіршення стосунків із родичами та близькими, аж до серйозних розбіжностей та сварки.

Якщо розбито порожню сільничку, то стверджували, що міг чекати обман з боку близьких. Також це було попередженням уважніше ставитися до власних слів та обіцянок, виконати які буде досить складним завданням. І як наслідок не реалізації сказаного - загроза конфлікту.

Зі сновидіннями історія не така однозначна. Знавці народних повір'їв пояснювали, що якщо уві сні розбити сільничку, то це віщувало добрі новини чи швидке примирення із близькою людиною.

А от сни про розсипану соль у нареченої знову служили тривожним знаком - таке трактували як попередження, що з нинішнім обранцем спільне сімейне життя не принесе щастя.

Додамо, що існували також народні правила щодо прибирання розсипаної солі. Кристали в жодному разі не можна було вимітати з підлоги на совок віником. Щоб усунути проблему, слід використовувати вологу ганчірку, яку потім ретельно полоскали або просто викидали.

Повір'я про розсипаний цукор

Народні повір'я про цукорницю, що перекинулася, та розсипаний її вміст - здебільшого полярні забобонам про сіль. Так, загалом це розцінювалося як добре знамення.

Вірили, що якщо розсипати цукор за столом чи під час приготування їжі, то незабаром очікується поповнення бюджету, вихід із фінансових складнощів, збільшення доходу. Подібні матеріальні блага обіцяла і випадково розбита цукорниця.

Якщо солодкі білі кристали розсипалися на підлогу в квартирі, то сварки домочадців, що раніше відбулися, скоро вирішаться і чекає швидке примирення. Якщо інцидент стався біля вхідних дверей перед будинком - можна очікувати хороших гостей. Якщо розсипався вже у квартирі в коридорі на килимок, то можуть незабаром з'явитися нові меблі або має бути ремонт.

Якщо цукор розсипався з вини закоханих, то на пару, як вважалося, чекає щасливий міцний шлюб. А у разі, коли цукор прокинули незаміжня чи холостяк - невдовзі, як вірили, на них чекає зустріч зі своїми другими половинками, майбутнім партнером у житті.

Для збирання цукру, розсипаного на підлогу або на стіл, вважали за найкраще використовувати світлу чисту тканину або папір. За народними повір'ями, після цього слід матеріал загорнути в пакет і винести на вулицю, де висипати вміст під дерево. Іншим варіантом називають висипати такий цукор у кімнатний горщик із квіткою.

А ось що не радили, то це просто зібрати на совок розсипаний цукор і викидати у відро зі сміттям - вважалося, що так можна власноруч перервати реалізацію тих позитивних "солодких" змін у житті.