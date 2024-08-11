Що означає грім після похорон? Популярні забобони про смерть

Виносити померлого з дому треба ногами вперед

Здавна існує традиція виносити тіло померлого з дому ногами вперед. Це робили через страх, що покійний, якщо його винести інакше, може "озирнутися" і покликати когось із живих піти за ним.

Ця традиція бере свій початок ще з вікторіанської Англії, де також існували інші забобони, пов’язані з очима покійного, наприклад, розміщення монет на віках, щоб "захистити" душу.

Вагітним жінкам не можна ходити на похорони

У багатьох культурах існує повір'я, що вагітним жінкам слід уникати похоронів. Це народне вірування має різні пояснення: одні бояться, що дух померлого може вплинути на ненароджену дитину, інші - що сильний емоційний стрес від похорону може викликати ускладнення під час вагітності, або навіть викидень.

Існує також повір’я, що якщо вагітна жінка все ж таки відвідує похорони, їй не варто дивитися на покійного, щоб уникнути будь-якого негативного впливу на дитину. Це вірування пов’язане з побоюванням, що дух померлого може "затягнути" ненароджену дитину у світ мертвих.

Затримайте дихання, якщо йдете повз кладовище

Затримувати дихання, проходячи повз цвинтар, - ще одне давнє повір'я. Вважається, що так ви захищаєте себе, адже через відкритий рот до тіла людини може потрапити дух покійного.

Це схоже на інший забобон, який радить прикривати рот під час позіхання, щоб не втекла душа.

Птахи як передвісники поганого

Птахи вважаються поганими знаками через те, що люди давно вважають їх сполучною ланкою між земним і духовним світом. Наприклад, якщо птах залетить у будинок через двері або вікно, це може бути передбаченням про наближення смерті у цей будинок.

Також говорять, що якщо птах сидить на підвіконні або стукає дзьобом по склу, то вас чекає погана новина.

Грім після похорон - гарний знак

Багато хто вірить, що грім після похорону означає, що покійний потрапив на небеса.

Цей забобон, ймовірно, походить із біблійного вірша Фессалонікійцям 4:16-17, в якому говориться, що архангел протрубить у могутній ріг, щоб розбудити мертвих і оголосити про повернення Христа на Страшному суді.

Цікаво, що інше народне повір'я говорить, що гроза під час похорону означає, що померлий вирушить не до Бога, а до "теплішого" місця. Імовірно, різниця у трактуванні залежить від того, чи були виконані всі обряди християнського поховання.