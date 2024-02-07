Що ніколи не можна давати немовлятам, аби вберегти здоров'я й життя

Введення нових продуктів (прикорму) до основного харчування грудним молоком або сумішшю є важливим етапом у розвитку немовляти. Проте не всі батьки знають, чим саме і як годувати дитину, аби не нашкодити здоров'ю.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, коли та як найкраще вводити в раціон дитини нову їжу, які продукти стануть корисним прикормом і чого малюкам давати категорично не можна.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Humana, Odrex.
В Україні дитячі лікарі підтримують рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) щодо грудного вигодовування малюка та введення прикорму з 6 місяців життя.
Це пов'язано з тим, що після 6 місяців грудне молоко повноцінно не забезпечує малюків поживними речовинами (у першу - чергу залізом і цинком), необхідними для нормального розвитку та росту.
У більшості країн Європи введення прикорму також рекомендується з піврічного віку. Проте у деяких країнах ЄС (наприклад Німеччині, Іспанії, Бельгії) введення нових продуктів допускається з 4-6 місяців.
Важливо розуміти, що раннє введення прикорму (до 4 місяців) може призвести до розвитку алергії, ожиріння чи інших хвороб у майбутньому (дорослому віці).
Водночас пізнє введення прикорму (після 7 місяців життя) може призвести до проблем з адаптацією дитини до вживання більш твердої їжі.
Починаючи з 9 місяця їжа дитини повинна містити дрібні шматочки, а вже після року малюку можна запропонувати щось твердіше (парові котлети, шматок яблука тощо).
В цілому дитина може бути готовою до прикорму, якщо:
Деякі діти можуть лінуватися їсти прикорм з ложечки (ілюстративне фото: pixabay.com)
Для того, щоб немовля якнайкраще адаптувалося до нової їжі, варто дотримуватися основних правил введення прикорму:
Важливо також пам'ятати, що за будь-яких негативних реакцій організму дитини на той чи інший новий продукт (рідкий стілець, закреп, алергія) варто припинити його давати.
Через певний час (після повної нормалізації випорожнень або очищення шкіри) можна продовжити вводити нові продукти. До продукту, що викликав негативні реакції, можна також повернутись згодом.
Прикорм і процес його споживання мають приносити задоволення (ілюстративне фото: pixabay.com)
Корисним і "зручним" для малої дитини прикормом можуть стати:
Орієнтовна схема введення продуктів і страв прикорму при природному вигодовуванні дітей першого року життя (інфографіка: humana.ua)
Перший прикорм має бути корисним і безпечним для здоров'я дитини з усіх точок зору. З огляду на це, педіатри настійно не рекомендують давати малюкам:
Нагадаємо, раніше лікарі назвали випадок, коли не можна давати немовляті грудне молоко.
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