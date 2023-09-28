Що необхідно зробити після контакту з хворим на кір: це допоможе уникнути ускладнень

Перелік обов'язкових дій

Після контакту з хворою на кір людиною варто якнайшвидше звернутися до лікаря та отримати щеплення КПК.

Фахівці кажуть, що так імунітет людини встигне виробити антитіла проти кору ще до появи перших симптомів інфекції.

Важливо, що людина має отримати вакцину від цієї хвороби протягом перших 72 годин. У деяких випадках є показання для екстреної профілактики шляхом введення імуноглобуліну.

Навіть якщо минуло понад 72 години з моменту контакту, все одно варто провести вакцинацію КПК якомога раніше.

Також, якщо людина вже має одне щеплення й контактувала з хворим на кір, то незалежно від її віку потрібно ввести другу дозу, але не раніше, ніж через один місяць після попередньої дози КПК.

Що варто знати про кір

Кір - надзвичайно заразне інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом.

Захворювання може мати важкий перебіг і призвести до серйозних ускладнень - пневмонії, вушної інфекції, запалення мозку (енцефаліту) тощо, а також до інвалідизації та смерті. Специфічного лікування від кору немає.

Єдиний спосіб запобігти ускладненням і смерті від кору - вакцинація. Діти й дорослі, які не отримали профілактичне щеплення - у зоні ризику.

Батьки потрібно знати, що діти мають отримати для повного захисту від захворювання дві дози щеплення КПК - в 1 рік (перша доза) та у 6 років (друга).

Якщо дитина пропустила перше чи друге щеплення, то надолужити потрібно якнайшвидше. Якщо дитині понад 7 років, а у неї немає жодної дози вакцини, їй мають зробити два щеплення з мінімальним інтервалом в 1 місяць.

Основні симптоми

Симптоми кору включають:

втома

загальне нездужання

біль у м'язах

слабкість, головний біль

підвищення температури

нежить

сухий кашель

почервоніння очей і сльозотеча

чутливість до світла

дрібні білі плями на обличчі і по всьому тілу

Головні симптоми кору з’являються поступово: