Що насправді змінювала у своїй зовнішності Ліндсі Лохан? Думка пластичного хірурга

У недавньому інтерв’ю голлівудська красуня поділилася деталями своєї бʼюті-рутини, акцентуючи на здоровому способі життя, сироватках, зеленому чаї та захопленні крижаними процедурами для обличчя.

Однак навіть така відданість натуральному догляду не зупинила спостережливих фанів і професіоналів індустрії від обговорень - чи дійсно Ліндсі обмежилася лише косметологією?

"Ліндсі відкрито говорить про ботокс і лазери - і це абсолютно нормально. Але якщо уважно проаналізувати зміни у її зовнішності, є щонайменше одна зона, яка свідчить про щось більше, ніж інʼєкції", - коментує Дмитро Слоссер.

Ліндсі Лохан (фото: instagram.com/lindsaylohan)

"Я впевнений, що Лохан виконувала ринопластику. Форма її носа має чіткі обриси, характерні для хірургічної корекції. Це не критика, а професійна оцінка. Сьогодні такі операції часто виконують із мінімальним втручанням і делікатним результатом", - додає лікар.

На думку експерта, інші зміни у зовнішності акторки можуть бути наслідком так званих малоінвазивних втручань - підтяжки "вихідного дня" або ендоскопічних методик, які дозволяють освіжити обличчя без помітних слідів і з коротким періодом реабілітації.

Ліндсі Лохан (фото: instagram.com/lindsaylohan)

"У неї майже відсутні вікові прояви, характерні для жінок цього віку - це або дуже хороша генетика, або результат ретельно підібраних малоінвазивних рішень, що підсилюють природну красу, а не змінюють обличчя", - зазначає пластичний хірург.

Ліндсі також відверто розповіла, що після народження дитини її шкіра стала чутливішою, тому вона повністю змінила режим догляду, виключила алергени з раціону та активно аналізує реакції організму.

Ліндсі Лохан (фото: instagram.com/lindsaylohan)

Таке поєднання свідомого ставлення до здоров’я та імовірно делікатних хірургічних втручань і могло сформувати її новий образ - молодший, свіжіший, але не "штучний".