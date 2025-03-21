Що насправді сталося з українською моделлю в Дубаї? Нові шокуючі подробиці

Повідомлялось, що 9 березня Марія відвідувала вечірку в компанії двох чоловіків, які представилися працівниками модельної індустрії. Наступного дня вона сказала матері, що залишиться у них на ніч. Міла Ковальчук (фото: instagram.com/ae3marylu)

Проте вже 11 березня, коли дівчина мала вилітати до Таїланду, вона перестала виходити на зв’язок.

Відомо, що Марія прибула до Дубая 15 лютого, працювала моделлю та брала участь у міжнародній акції "Boris for Peace!", присвяченій політологу Борису Кагарлицькому, засудженому в росії до п’яти років ув’язнення за звинуваченням у "виправданні тероризму".

Що каже поліція

За результатами розслідування, Марія отримала серйозні травми, коли увійшла на заборонений будівельний майданчик одна і впала з невстановленої висоти.

Наразі дівчина перебуває в критичному стані в лікарні, не може говорити. Її сім’я біля неї. Міла Ковальчук (фото: instagram.com/ae3marylu)

Раніше з'явилася інформація, що модель могла брати участь у вечірці "Porty Potty", на якій заможні чоловіки платять моделям великі гроші за участь у принизливих та ганебних діях.

Однак місцева поліція спростувала ці твердження, зазначивши, що вони не відповідають дійсності. ЗМІ було рекомендовано утримуватися від спекуляцій. Міла Ковальчук (фото: instagram.com/ae3marylu)

Що таке Porto Potty

Зазвичай такі вечірки включають жінок-впливових осіб, яким платять величезні суми за виконання принизливих дій, і в Дубаї спостерігається тенденція до таких практик.

Рада Стірлінг, генеральний директор організації Detained in Dubai (організація надає конфіденційну цивільну та кримінальну правову допомогу в Дубаї та допомагає клієнтам орієнтуватися в складній правовій системі ОАЕ, - прим. Ред), розповіла виданню Mirror, що до її організації зверталися впливові особи та артисти, які стали жертвами подібних ситуацій, коли їх заманювали на вечірки, де від них очікували сексуальних актів.

Вона також додала, що в Дубаї легалізовано сексуальні зв'язки поза шлюбом, і організатори заходів швидко використали нові "пом'якшені" закони на свою користь.

"Жінки повинні знати, що можуть опинитися в конфронтаційних або навіть небезпечних ситуаціях. І навіть якщо це одружений чоловік, їх можуть звинуватити в подружній зраді", - сказала Стірлінг.

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