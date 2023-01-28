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Що насправді означає, коли кішка лягає вам на груди

Чому кішки люблять спати на грудях (фото: pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Коти - дуже загадкові домашні улюбленці, які своєю поведінкою часто спантеличують господарів. Деякі з них люблять залізти на груди, помурчати там і згорнутися клубочком.

Чому кішки так роблять - дізнайтеся з матеріалу Styler нижче.

Виражає любов до господаря

Кішки насторожено ставляться до незнайомців і навряд чи виявлять прихильність до людей, яких не знають або їм не подобаються.

Якщо кішці подобається лежати у людини на грудях, швидше за все, це тому, що вона не сприймає її як загрозу, а також відчуває теплі почуття.

Намагається зблизитися

Кішки використовують запах як ознаку території та володіння. Годованець, який любить лежати на грудях людини, може намагатися залишити на ньому свій запах як мітку або знак того, що вона належить їй.

Висловлює довіру

Кішки сплять до 16 години на добу, і в цей час вони найбільш вразливі. Кішка, яка вважає за краще спати на колінах або грудях господаря, показує, наскільки вона йому довіряє.

Робить це інстинктивно

Кішки від природи налаштовані на те, щоб робити речі, які нагадують їм про материнську прихильність. Сон на грудях того, кого вони люблять і кому довіряють, відповідає цим звичкам.

Тепло і серцебиття

Кішки, які люблять своїх господарів, часто шукають почуття тепла і серця, що б'ється, як сигнали зв'язку.

Це йде з дитинства, коли кішка, будучи кошеням, лежала з іншими кошенятами, використовуючи один одного як "подушки".

Раніше ми писали, як кішка показує, що в домі присутній негатив.

Також дізнайтеся, чому коти насправді бояться пилососа.

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