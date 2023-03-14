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Що не можна робити, коли телефон впав у воду: помилки, які його лише "доб'ють"

Що не можна робити, якщо телефон впав у воду (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

З багатьма може трапитись неприємність - телефон впаде у воду. У такому випадку не варто робити помилок, які ще більше нашкодять смартфону.

Що категорично не можна робити - читайте на Styler нижче.

Не вмикайте його

Загалом, якщо включити смартфон у вологому стані, то є великий ризик викликати коротке замикання і перегрів, що може привести до ще більш серйозного пошкодження пристрою.

Сушити феном або трясти

Фен може пошкодити чутливі елементи всередині смартфона і погіршити пошкодження. А спроби видути воду з середини в більшості випадків призводять до того, що краплі забиваються в важкодоступні кути.

Не розбирайте смартфон самостійно

Багато хто намагається самостійно розібрати смартфон, щоб просушити його. Однак, краще нехай це зробить спеціаліст.

Що робити, якщо телефон впав у воду

Вийміть батарею з телефону

Робити це треба швидко. Залишайте телефон у розібраному вигляді. Це допоможе знизити імовірність короткого замикання.

Дістаньте sim-картку

Картки через вологу можуть просто зіпсуватися, покритися нальотом і перестати працювати.

Зніміть все гаджета

Намагайтесь швидко зняти чохол та кришку, щоб максимально відкрити для вентиляції середину телефону. Простежте, щоб ці деталі були сухими.

Покладіть розібраний телефон у рис

Попередньо телефон потрібно загорнути у суху серветку, а лише потім покласти у рис. Рис вбере в себе залишки вологи, що можуть бути всередині апарата.

Раніше ми повідомляли, як зарядити смартфон вдвічі швидше.

Також ми писали, як максимально знизити стрес від сповіщень у смартфоні.

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