Що можна купити замість пачки цигарок в Україні і світі

Що купити в Україні замість пачки цигарок?

В Україні у 2025 році середня ціна пачки сигарет становить приблизно 100 гривень, хоча залежно від марки вона може коливатися від 80 до 135 гривень. Що ж можна придбати за ці кошти?

Харчові продукти: за 100 гривень можна купити кілограм курячих гомілок (близько 90-110 грн залежно від магазину), півтора літра молока (приблизно 50 грн за літр), або ж буханку хліба (20-30 грн) і пачку вершкового масла (70 грн). Це базові продукти, які стануть у пригоді кожному.

за 100 гривень можна купити кілограм курячих гомілок (близько 90-110 грн залежно від магазину), півтора літра молока (приблизно 50 грн за літр), або ж буханку хліба (20-30 грн) і пачку вершкового масла (70 грн). Це базові продукти, які стануть у пригоді кожному. Кава чи чай: у кав’ярні за 100 гривень можна взяти дві чашки еспресо (40-50 грн за одну) або ж цілий пакет якісного меленої кави (100-120 грн у супермаркеті), що забезпечить вас напоєм на тиждень.

у кав’ярні за 100 гривень можна взяти дві чашки еспресо (40-50 грн за одну) або ж цілий пакет якісного меленої кави (100-120 грн у супермаркеті), що забезпечить вас напоєм на тиждень. Солодощі: шоколадка середньої якості коштує 30-50 грн, а за 100 грн можна взяти цілий набір цукерок чи печива, щоб побалувати себе чи близьких.

Ці варіанти не лише економлять гроші, а й приносять більше користі, ніж швидкоплинне задоволення від сигарет. Відмова від пачки на день може стати першим кроком до здоровішого способу життя.

Що можна купити за кордоном на гроші за пачку цигарок

У світі ціни на сигарети значно різняться. Наприклад, у 2024 році пачка сигарет у США коштує близько 10 доларів (приблизно 410 грн), в Австралії - 28,64 долара (понад 1170 грн), а в країнах ЄС, як, наприклад, Франція чи Норвегія, - 12-13 доларів (490-530 грн). Що можна купити за ці суми в різних країнах?

США (10 доларів): За цю суму можна придбати обід у фастфуді (наприклад, комбо в McDonald’s за 8-10 доларів), квиток у кіно (середня ціна 9-12 доларів) або ж пару книг у м’якій обкладинці на розпродажі (4-6 доларів за штуку).

За цю суму можна придбати обід у фастфуді (наприклад, комбо в McDonald’s за 8-10 доларів), квиток у кіно (середня ціна 9-12 доларів) або ж пару книг у м’якій обкладинці на розпродажі (4-6 доларів за штуку). Австралія (28,64 долара): Тут за ціну пачки сигарет можна купити квиток на громадський транспорт на цілий день (близько 20-25 доларів у Сіднеї), або ж пляшку хорошого місцевого вина (15-30 доларів). Це країна з найдорожчими сигаретами у світі через високі акцизи, тож відмова від куріння тут особливо вигідна.

Тут за ціну пачки сигарет можна купити квиток на громадський транспорт на цілий день (близько 20-25 доларів у Сіднеї), або ж пляшку хорошого місцевого вина (15-30 доларів). Це країна з найдорожчими сигаретами у світі через високі акцизи, тож відмова від куріння тут особливо вигідна. Європа (12-13 доларів): У Франції за 12 доларів можна скуштувати круасани з кавою в кафе (5-7 євро) і ще залишиться на проїзд у метро (2-3 євро). У Норвегії за 13 доларів можна купити кілограм свіжої риби на ринку (ціни на продукти тут високі, але це дешевше, ніж сигарети).

У глобальному контексті відмова від сигарет відкриває доступ до значно цікавіших витрат - від культурного дозвілля до смачної їжі.

Відмова від куріння дає можливість купити багато корисних речей (фото: Freepik.com)

Довгострокові інвестиції: що дає економія?

Якщо розглядати економію від сигарет не на день, а на рік, суми вражають. В Україні курець, який викурює пачку на день, витрачає близько 36 500 грн за рік (100 грн х 365 днів). У США це 3650 доларів (10 доларів х 365), а в Австралії – понад 10 450 доларів. Що можна купити, якщо заощадити ці кошти?

В Україні: За 36 500 грн можна придбати бюджетний смартфон (10 000-15 000 грн), оплатити кілька місяців оренди квартири в невеликому місті (4000-6000 грн на місяць) або поїхати у тижневу відпустку до Карпат (все включено - до 20 000 грн).

У світі: За 3650 доларів у США реально купити авіаквитки в обидва боки до Європи (600-1000 доларів) або ж ноутбук середнього класу (800-1200 доларів).

В Австралії за 10 450 доларів можна придбати велосипед преміум-класу (2000-3000 доларів) чи навіть внести перший внесок за курси підвищення кваліфікації.

Економія від відмови від куріння - це не лише про дрібні покупки, а й про можливість інвестувати у своє майбутнє, здоров’я чи мрії.

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