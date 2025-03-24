Що можна купити замість пачки цигарок в Україні і світі

Ціни на тютюн стрімко зростають через щорічне підвищення акцизів, а у світі витрати на цю звичку варіюються залежно від країни, тож багато людей замислюються: а що можна придбати замість чергової пачки цигарок?
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які корисні речі та продукти можна купити замість однієї пачки цигарок.
В Україні у 2025 році середня ціна пачки сигарет становить приблизно 100 гривень, хоча залежно від марки вона може коливатися від 80 до 135 гривень. Що ж можна придбати за ці кошти?
Ці варіанти не лише економлять гроші, а й приносять більше користі, ніж швидкоплинне задоволення від сигарет. Відмова від пачки на день може стати першим кроком до здоровішого способу життя.
У світі ціни на сигарети значно різняться. Наприклад, у 2024 році пачка сигарет у США коштує близько 10 доларів (приблизно 410 грн), в Австралії - 28,64 долара (понад 1170 грн), а в країнах ЄС, як, наприклад, Франція чи Норвегія, - 12-13 доларів (490-530 грн). Що можна купити за ці суми в різних країнах?
У глобальному контексті відмова від сигарет відкриває доступ до значно цікавіших витрат - від культурного дозвілля до смачної їжі.
Якщо розглядати економію від сигарет не на день, а на рік, суми вражають. В Україні курець, який викурює пачку на день, витрачає близько 36 500 грн за рік (100 грн х 365 днів). У США це 3650 доларів (10 доларів х 365), а в Австралії – понад 10 450 доларів. Що можна купити, якщо заощадити ці кошти?
В Україні: За 36 500 грн можна придбати бюджетний смартфон (10 000-15 000 грн), оплатити кілька місяців оренди квартири в невеликому місті (4000-6000 грн на місяць) або поїхати у тижневу відпустку до Карпат (все включено - до 20 000 грн).
У світі: За 3650 доларів у США реально купити авіаквитки в обидва боки до Європи (600-1000 доларів) або ж ноутбук середнього класу (800-1200 доларів).
В Австралії за 10 450 доларів можна придбати велосипед преміум-класу (2000-3000 доларів) чи навіть внести перший внесок за курси підвищення кваліфікації.
Економія від відмови від куріння - це не лише про дрібні покупки, а й про можливість інвестувати у своє майбутнє, здоров’я чи мрії.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти Numbeo та "Мінфін".