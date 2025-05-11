Що ми будемо їсти у 2050 році: футуролог дав шокуючий прогноз про страви майбутнього
Що буде у нас на тарілках через 25 років? Вчені вже змоделювали можливий сценарій: надрукована на 3D-принтері локшина, одяг, що вирощує продукти, та рамен з насіння гарбуза.
Які страви та продукти з'являться у нашому раціоні у 2050 році, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на That’s the Jam.
Як зміниться харчування у 2050 році
Вчені-футурологи Морген Гей та Джозеф Пур проведи дослідження, щоб передбачити, що може з'явитися у раціоні людини до 2050 року.
Вони вважають, що через 25 років ми будемо харчуватися не просто інакше - ми переосмислимо саму суть їжі. На заміну традиційним інгредієнтам прийдуть ламінарія, сорго, теф, насіння гарбуза, кульбаба, а також маловідомі "ківіча" та "каньіхуа" - родичі кіноа. Готуватимуть усе це на 3D-принтері, використовуючи їстівні відходи.
"Зміни в харчуванні - неминучі. Але приготування їжі залишиться важливою частиною нашого зв’язку з природою та близькими. Штучний інтелект не замінить тепла домашнього обіду", - каже футуролог Морген Гей.
Які інгредієнти стануть новою нормою
До 2050 року звичні продукти можуть відійти у минуле. Їм на заміну прийдуть:
- кульбаба
- ламінарія
- сорго
- насіння гарбуза
- теф
- каньіхуа і ківіча - родичі кіноа
Ці культури вже вивчаються як поживні, стійкі до змін клімату та дешеві в культивації.
Якими будуть самі страви
У меню майбутнього:
- фрикадельки з грибів, надруковані на 3D-принтері
- локшина з ламінарії, обсмажена з кактусовою веган-куркою
- скандинавський рамен з темпе, сорго та гарбузовим насінням
- песто з морквяної гички, баклажанів і нуту
- салат з кульбаб і галета з тефу
І все це - з мінімальними відходами або взагалі без них.
"У майбутньому ми можемо очікувати численних змін у способі нашого життя та харчування. Наші дієти, ймовірно, виглядатимуть інакше у 2050 році, але можливо не так, як люди думають", - додають вчені.
Одяг, що годує
Окремий футуристичний напрямок - одяг, у якому можна вирощувати їжу. Дослідження показало, що деякий одяг можна використовувати для вирощування продуктів харчування і це має стати частиною тренду на переробку, зменшення споживання та сталий побут.
Експерти прогнозують, що через 25 років ми також побачимо зростання споживання їжі в спільних закладах, кінець щотижневих покупок, розквіт міського сільського господарства та продукти, що поглинають парникові гази, але не викидають їх.
"Ми повернемося до культур наших предків і будемо вирощувати посухостійкі та жаростійкі культури. Менше продуктів тваринного походження - більше турботи про планету", - підкреслив кліматолог та футуролог Джозеф Пур.